МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Власти Московской области отказались от консервации объектов строительства, возводящихся в регионе и остановленных для более эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Недвижимость глава подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В субботу 18 апреля на основании постановления 194-ПГ в Московской области до 1 мая было приостановлено строительство детских садов, школ, а также многоквартирных домов. Исключения составили объекты, возводимые в рамках национальных проектов, а также строительство медицинских комплексов и предприятий непрерывного действия, направленного на обеспечение жизнедеятельности граждан.

"По закону, консервация строительной площадки производится только в случае прекращения или приостановления строительных работ более чем на шесть месяцев. В нашем случае, когда стройки остановлены на короткий срок, консервация объектов не требуется", — сказал Гарибян.

По его словам, в настоящее время девелоперам необходимо выполнить ряд процедур, направленных на обеспечение надлежащего содержания строительной площадки на время приостановки строительных работ.

"Главгосстройнадзором Московской области разработаны и направлены застройщикам рекомендации по принятию мер, направленных на безопасное завершение ряда работ и мероприятий, с соблюдением технологии их приостановки. Речь идет о закреплении строительных конструкций, элементов и оборудования, установленных в проектное положение, водопонижении открытых котлованов и траншей, бетонировании начатых монолитных бетонных и железобетонных конструкций до положения проектного рабочего шва и уходе за бетоном до достижения им необходимой прочности", — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день подавляющее большинство застройщиков добросовестно приостановили работы и подали в Главгосстройнадзор соответствующие уведомления.

"Мы многое изменили в системе работы с момента начала пандемии и сегодня огромное внимание уделяем проверке соблюдения застройщиками запрета на строительство. По Московской области непрерывно курсируют мобильные патрули Главгосстройнадзора для того, чтобы выявлять и пресекать нарушения в этой части. На первых порах стараемся не штрафовать, а все же разъяснять требования и призывать к соблюдению порядка", — заключил Гарибян.