МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Почти 2 тысячи сотрудников компании Trump Organization, принадлежащей семье президента США Дональда Трампа, отправлены в вынужденный отпуск на фоне вспышки коронавирусной инфекции, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, который ссылается на общедоступные документы, свыше 1200 сотрудников были отправлены в вынужденный отпуск из отделений компании в штатах Виргиния, Невада, Иллинойс, Нью-Йорк, в Вашингтоне, округе Колумбия, еще 713 сотрудников — из двух отделений компании во Флориде.

Сообщается, что, по данным Trump Organization, в вынужденный отпуск были отправлены только сотрудники, чье присутствие не было необходимым.

Ранее сообщалось, что курортный гольф-клуб президента США Дональда Трампа Trump National Doral Resort в Майами, который президент в 2019 году предлагал в качестве места для саммита "Большой семерки", на время сократит и отправит в вынужденный отпуск 560 сотрудников из-за последствий коронавируса для бизнеса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 2,16 миллиона случаев заражения, свыше 146 тысяч человек скончались.