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КОММЕРСАНТ

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— Лекарство для выздоровевших — РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях — Минфин и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовали и направили в правительство пакет предложений по новым инвестиционным проектам в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

— Господдержка с недолетом — Обещанной помощи авиакомпаниям будет недостаточно — Господдержка авиакомпаний объемом 23 млрд руб., о которой объявил президент Владимир Путин, рассчитана на полгода. По плану Минтранса деньги частично покроют затраты на лизинг, аэропортовые сборы и оплату труда за февраль—июль и будут выделяться ежемесячно.

— Малому бизнесу не хватает до зарплаты — Что мешает программе льготного кредитования — В простой, на первый взгляд, мере поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), кредитах на зарплату под 0%, оказалось множество подводных камней. Гарантии государства, необходимые для ее реализации, уже на три четверти использованы крупнейшими банками.

— Участковый Android — Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов — У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб.

— Гильотина замедленного действия — Реформа контроля-надзора наконец дошла до первого чтения — Ключевые законопроекты реформы контрольно-надзорной деятельности — об обязательных требованиях и о госконтроле — приняты в пятницу Госдумой в первом чтении. Это одобрение можно назвать концептуальным — к проектам поступили многочисленные замечания депутатов.

— Матрица с закрытой частью — Депутаты доработали проект о единой базе сведений о населении — Госдума приняла во втором чтении законопроект о единой информационной системе данных о населении — регистре, который отследит все важные этапы жизни граждан от рождения до смерти.

— Больше кормить или чаще доить — Правительство оформило полномочия Минфина по управлению госимуществом — Спустя три месяца после указа президента о переходе Росимущества из ведения Минэкономики в Минфин правительство утвердило полномочия министерств в управлении госимуществом.

— Почти никто не ушел обиженным — Как помогают бизнесу власти крупнейших экономик — Правительства и центробанки многих стран уже объявили о мерах поддержки бизнеса и домохозяйств, однако если набор мер почти везде сопоставим, то объем программ существенно различается, следует из мониторинга Центра макроэкономических исследований НИФИ.

— Невозвращенец — Умер Александр Кабаков — Вечером 18 апреля, в самый канун Пасхи, в одной из московских больниц скончался писатель и журналист Александр Кабаков. Несколько лет он проработал в издательском доме "Коммерсантъ".

— Псковская область просит отсрочку от армии — Глава региона предложил отложить весенний призыв — Губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым из всех глав регионов заявил о необходимости отложить весенний призыв из-за эпидемии COVID-19.

— С точки зрения вируспруденции — Верховный суд даст новые рекомендации о рассмотрении дел в период пандемии — "Ъ" удалось ознакомиться с разъяснениями и рекомендациями по рассмотрению дел в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса, которые Верховный суд (ВС) России намерен огласить на ближайшем заседании президиума.

— Полуоткрывшийся Иран — Власти спасают экономику с риском для здоровья людей — Иран продолжает снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. С 20 апреля разрешена деятельность тех видов бизнеса, которые не несут серьезных рисков распространения заболевания, и отменен запрет на передвижение на автомобиле.

— По местам стоять, с вируса сниматься — Charles de Gaulle встал на карантин в Тулоне — Авианосец Charles de Gaulle прервал миссию в Атлантике и на две недели раньше вернулся к французским берегам. Больше половины его экипажа оказались заражены COVID-19.

— Самозанятые хотят на работу — Агрегаторы бытовых услуг теряют обороты — Онлайн-сервисы для выполнения бытовых и бизнес-задач YouDo и Profi.ru обратились в столичную мэрию с просьбой разрешить исполнителям с их платформ получать пропуска "для рабочих граждан".

— Аккумуляторы выходят в сеть — Накопители электроэнергии могут признать генерирующим оборудованием — "Совет рынка" предлагает приравнять системы накопления энергии к генерирующему оборудованию. Владельцы даже небольших промышленных аккумуляторов мощностью 1 МВт смогут продавать электроэнергию на оптовом рынке наравне с электростанциями.

— Рекламные щиты теряют опору — Операторы в регионах просят отсрочить платежи за аренду — Операторы наружной рекламы в российских регионах просят власти отсрочить платежи за аренду рекламных поверхностей. Из-за пандемии коронавируса платить стало практически нечем, утверждают компании: поток заказов иссяк, а действующие клиенты просят остановить размещения или снизить цены.

— Заграница на бумаге — На Московской бирже вспомнили об иностранных акциях — Московская биржа вернулась к вопросу организации торгов иностранными акциями, которые хотела запустить еще осенью 2018 года. Биржа проводит опросы крупнейших брокеров, насколько им будет интересны эти торги, какими бумагами, в какой валюте.

— Квартал в минус — Пенсионные накопления принесли "бумажный" убыток — По итогам первого квартала ни одна из частных управляющих компаний (УК), распоряжающихся пенсионными средствами клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), не смогла показать положительный результат.

— Скидкам ставят условия — Поставщики и сети договариваются о порядке проведения акций — На фоне кризиса и нарастания напряжения в отношениях между торговыми сетями и поставщиками они все же пытаются урегулировать спорные вопросы. Участники рынка в общих чертах признали добросовестной практикой согласование условий проведения промоакций.

— "Мангазея" закрыла предвирусную сделку — Группа приобрела землю с неопределенными планами застройки — Группа "Мангазея" Сергея Янчукова, специализирующаяся в основном на добывающем бизнесе, перед самым кризисом, вызванным пандемией COVID-19, приобрела около 4 га у станции метро "Ясенево" на юго-западе Москвы.

— Трубопроводная постоянная — Николай Токарев останется главой "Транснефти" — Государство решило продлить контракт с главой "Транснефти" Николаем Токаревым еще на пять лет. Таким образом, он может провести на посту 18 лет. Переназначению господина Токарева угрожал инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" весной 2019 года.

— Зернотрейдеры уходят на каникулы — Компании готовятся досрочно завершить экспортный сезон — Более чем за два месяца до окончания текущего сезона некоторые крупные экспортеры зерна начали готовиться к уходу с рынка до июля. Риски преждевременного исчерпания экспортной квоты возрастают, а российская пшеница стала проигрывать по ценам конкурентам.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Кофе с молотком — В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче — Сейчас идет активное экспертное обсуждение проекта поправок в Гражданский кодекс, детально прописывающих права и обязанности соседей. Главный принцип новых правил: взаимное уважение.

— Найти и вылечить — В России и мире продолжают искать лекарства от COVID-19 — Россия приняла от Китая гуманитарную помощь: партию препарата гидроксихлорохин. Почти 70 тысяч упаковок предназначены для лечения больных COVID-19.

— Коронованные профи — Какие профессии сегодня самые востребованные — Проанализировав ситуацию на рынке труда почти в двадцати регионах, выяснили, каких вакансий в апреле стало больше, каковы зарплаты. И нашли очень неожиданные предложения.

— Метр в полный рост — Ипотека под 6,5% оживит рынок и сделает доступнее квартиры в регионах — Запуск льготной ипотечной программы со ставкой в 6,5% решит сразу две проблемы — повысит доступность жилья и даст импульс строительному рынку, затухшему из-за ограничений в связи с коронавирусом. По оценкам аналитиков, по новой низкой ставке может быть выдано минимум 250 тысяч жилищных кредитов.

— Рассудят по звонку — Суды начали рассматривать дела с помощью WhatsApp — Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что с учетом нынешней ситуации судам разрешено проводить судебные заседания с использованием онлайн-сервисов.

— Все будет хорошо — В Пасхальном обращении Владимир Путин рассказал о борьбе с COVID-19 — Владимир Путин поздравил православных и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение, с праздником Пасхи. Большая часть речи президента была посвящена противодействию коронавирусной инфекции.

— Важно для ветеранов — День окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября — Как рассказал первый зампред комитета по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, законом предлагается "сделать День окончания Второй мировой войны 3 сентября 1945 года Днем воинской славы".

— Управление рисками — Владимир Путин призвал регионы к полной готовности в борьбе с коронавирусом — Риски, связанные с пандемией, по-прежнему высоки, пик еще не пройден, растет число заболевших. Россия обязательно победит, но нужна стопроцентная готовность, заявил Владимир Путин.

— Пакет помощи — Приняты новые законы по поддержке граждан и бизнеса — Парламент РФ одобрил очередной пакет законов о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. Заседания Госдумы и Совета Федерации состоялись в пятницу.

— Праздник в сердце — Владимир Путин перенес подготовку Парада Победы из-за ситуации с коронавирусом — Ситуация с распространением коронавируса не позволяет начать подготовку к Параду на Красной площади и другим массовым мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому все приготовления в Москве и в регионах будут отложены.

— Сферы внимания — Кабинет министров расширяет круг помощи пострадавшим на фоне коронавируса — Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавируса, пополнили торговля автомобилями, одеждой и обувью, а также музеи и зоопарки.

— ЦБ не пойдет в разброс — Набиуллина рассказала о раздаче "денег с вертолета" — Идея раздачи денег гражданам не актуальна для России как мера борьбы с экономическими проблемами из-за коронавируса, считают в Банке России.

— Заступился за малых — Татарстан ждет пособий по безработице для малого бизнеса — Глава Татарстана попросил пособия по безработице для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее письмо Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина.

— Кредиты на зарплату — Ссуды под 0% выдают уже 14 банков — Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.

— Структурные вопросы — Минфин сформировал новые департаменты — Министерство финансов РФ объявило о создании трех новых департаментов. В ведомстве появился департамент имущественных отношений, его возглавил Андрей Воронцов.

— Новое про чтение СМИ — Аудитория интернет-версий изданий выросла на 100 млн человек — Лидерами по количеству посетителей в интернете в марте стали средства массовой информации. Их суммарная аудитория увеличилась на 100 млн.

— Идиллию нарушила проверка — Несоблюдение ТоАЗом правил промышленной безопасности может обернуться катастрофой для Тольятти — "Тольяттиазот" — одно из крупнейших химических предприятий в России. В последнее время к нему постоянно приковано внимание средств массовой информации.

— Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом — Когда в России закончится эпидемия COVID-19? Есть ли способы укрепить иммунную систему, когда все вокруг болеют? Или заранее подготовить организм к вероятному контакту с вирусом? С этими вопросами "РГ" обратилась к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.

— Изменение расписания — РЖД сократит число поездов на майские праздники и летний сезон — РЖД временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Также в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники.

— Без школ, парт — а если и без интернета?— Дистанционное обучение — готовы ли мы все к нему — Почти одномоментно вся страна перешла на домашний режим и начала осваивать гаджеты. Больше всего досталось школе. Далеко не все родители оказались готовы проводить 24 часа со своими детьми.

— В Испании хотят летом продлить учебу для школьников. Пойдут ли на это в России?— Несколько родительских ассоциаций Испании обратились к министру образования Исабель Селаа с просьбой продолжить обучение детей летом.

— Контрольные — на следующий учебный год — Всероссийские проверочные работы (ВПР) — контрольные, которые проходят во всех школах по единому графику и единым моделям заданий — переносятся на следующий учебный год. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

— С кейсом или на дорогу?— Жители Башкирской деревни Кульметово Кигинского района ежедневно вынуждены нарушать режим самоизоляции, чтобы дети могли учиться дистанционно. В деревне нет ни мобильной связи, ни скоростного интернета.

— В школу идут родители — В Оренбургской области есть села, где до сих пор нет доступа в интернет, а кое-где — и мобильной связи. Здесь живут четыре процента жителей региона. Однако даже в таких экстремальных условиях педагоги умудрились организовать учебный процесс.

— На улицу Прогресс задачки приносит почтальон — Почти 400 школьников, проживающих в отдаленных селах Сочи, сидят без интернета. Но дистанционное обучение никто не отменял. Задания от учителей приходят не по электронной почте, а в почтовые ящики.

— Передай нуждающемуся по компьютеру — Петербуржцы собрали более 5000 планшетов для школьников. Все они переданы детям из малообеспеченных семей. Акция "#неканикулы" была объявлена в городе, когда все образовательные учреждения перевели на дистанционную работу.

— Помочь по-соседски — Субъектам РФ дадут право кредитовать друг друга — Если до сих пор регионы могли брать в долг только у государства, либо в коммерческих банках и рынках с помощью облигаций, то теперь им разрешили кредитовать друг друга.

ИЗВЕСТИЯ

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— Есть ли жизнь после вируса: COVID-19 приведет к мировой роботизации — В развивающихся странах 75% рабочих мест могут быть автоматизированы, прогнозирует Bank of America — Автоматизация и деглобализация станут главными мировыми трендами после пандемии коронавируса, говорится в исследовании Bank of America (BofA) "COVID-19 — десять лет спустя".

— Накрутят коек: сколько мест для борьбы с COVID готовят в регионах — Как повлияет на здравоохранение субъектов негативный сценарий развития эпидемии — В Санкт-Петербурге к концу месяца планируется развернуть 5664 места в 13 учреждениях здравоохранения. На данный момент задействовано 3865.

— В России снизилось число выданных потребкредитов из-за коронавируса — В России на фоне ограничений из-за коронавируса снижается количество выданных потребительских кредитов — По данным кредитного бюро "Эквифакс", за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в стране упало примерно на 13%, до 2,14 млн к прошлогодним показателям.

— Приглашение на казну: дефицит бюджета в 2020-м может составить 5,6 трлн — Среднегодовая цена на нефть, согласно прогнозам, останется на уровне $20 за баррель — Узнали основные параметры рабочей версии прогноза федерального бюджета на 2020 год. Как сообщил источник, близкий к правительству, базовая для расчета доходов казны цена на нефть составит $20 за баррель.

— Алкогольная пауза: россияне сокращают покупки спиртного во время эпидемии — В марте граждане основательно пополнили свои запасы и пока не нуждаются в новых — В России начали снижаться продажи водки. В период с 30 марта по 5 апреля они упали на 41% по отношению к первой неделе прошлого месяца.

— Споры вируса: COVID-19 грозит Бразилии расколом — Губернаторы выступили против политики президента по отмене ограничений и добились права продлить карантин — Бразилия планирует в ближайшее время открыть сухопутные границы с соседними государствами, президент Жаир Болсонару продолжает настаивать на том, что коронавирус — лишь "медийная истерика".

— Деньги на дочку: на детские "вирусные" пособия подано 1,3 млн заявок — За дополнительными выплатами обратились меньше половины имеющих на это право семей — Российские семьи подали 1,3 млн заявлений на оформление новой выплаты в 5 тыс. рублей на детей до трех лет, сообщили в пресс-службе Минтруда. Речь идет о дополнительных "коронавирусных" пособиях семьям, имеющим право на материнский капитал.

— Всё в сборе: в гарнизонах появятся досугово-развлекательные центры — Новые комплексы придут на смену домам офицеров — Российское оборонное ведомство построит во всех военных округах сеть многофункциональных культурно-досуговых центров. В каждом из них будут располагаться магазины, кинотеатр, спортзал, столовая, парикмахерская, ателье, а также различные кружки и секции.

— "Вакцина, созданная быстро, может вызвать аутоиммунное заболевание" — Профессор Тель-Авивского университета Иегуда Шенфельд — о борьбе с коронавирусом и о том, как изменит мир пандемия COVID-19 — Вакцина, созданная слишком быстро, без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание, сообщил профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича Иегуда Шенфельд.

— Кредит нам только снится: почему банки одобряют не более 30% заявок — Сложнее всего получить ссуду сотрудникам наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, в их числе — таксисты — По данным кредитного бюро "Эквифакс", за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в России упало примерно на 13%, до 2,14 млн, к прошлогодним показателям.

— Палата на 45: региональный список ОП обновится почти наполовину — 20 апреля она запустит конкурс для представителей НКО — Региональный список Общественной палаты VII состава обновится на 45%, сообщила секретарь консультативного органа Лидия Михеева. Из 84 избранных членов 37 будут впервые отстаивать свои регионы.