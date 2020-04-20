МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 4 268 новых случаев коронавируса в регионах России, всего 47 121 заболевший в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрирован 47 121 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 2026 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 578 случаев. Нижегородская область — 113, в Санкт-Петербурге — 86, в Ростовской области 60.

За весь период зафиксировано 405 летальных исхода. Выздоровели 3 446 человек.