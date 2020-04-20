МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило Минпромторгу выдавать генеральные лицензии на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Министерству промышленности и торговли Российской Федерации осуществлять в установленном порядке выдачу субъектам добычи и субъектам производства драгоценных металлов генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков", — говорится в постановлении.

Согласно документу, заявления компаний на генлицензию будет предварительно согласовывать Минфин.

Ранее в апреле об этой теме писала газета "Коммерсант", которая отмечала, что без такого постановления золотодобывающие компании могли экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязываются к конкретному контракту.