МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в мае на уровне 5,561% годовых после 5,379% в апреле, следует из материалов регулятора.

Кроме того, базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 5,796%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 5,625%, от 181 дня до года — 6,058%, по вкладам сроком больше года — 6,74%.

По вкладам граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,544%, на срок до 90 дней — 0,688%, от 91 до 180 дней — 0,951%, от 181 дня до года — 1,47%, на срок свыше года — 1,675%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,008%, на срок до 90 дней — 0,07%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — также 0,01%, на срок больше года — 0,033%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.