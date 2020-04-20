МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Второй спецрейс для вывоза граждан Италии из России может быть организован 28 апреля авиакомпанией NEOS, сообщили в посольстве Италии в Москве.

"Чтобы облегчить возвращение в Италию соотечественников, которым необходимо срочно вернуться, посольство республики в Москве и генеральные консульства в Москве и Санкт-Петербурге проверяют возможность организации во вторник 28 апреля второго специального рейса из московского аэропорта Шереметьево в римский Фьюмичино (а затем, если возможно, в миланский аэропорт Мальпенса), который будет выполняться авиакомпанией NEOS", — говорится в сообщении посольства Италии на странице в Facebook.

В дипмиссии напомнили, что авиакомпания "Аэрофлот" на данный момент приостановила продажу билетов на российско-итальянские рейсы до 1 августа.

Первый спецрейс для вывоза итальянцев из России был выполнен 10 апреля. Благодаря рейсу авиакомпании NEOS около 130 итальянцев и имеющих вид на жительство в Италии иностранцев, застрявших в России, смогли вернуться в Рим.