МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Половина россиян на фоне распространения коронавируса увеличила расходы в марте из-за роста цен и связанных с пандемией трат, следует из отчета компании "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился со 2 по 10 апреля. В нем приняли участие 1560 респондентов от 18 лет и старше из 423 городских и не менее 234 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ.

"У половины респондентов расходы увеличились. В ряду причин этого, помимо роста цен (30% от всех опрошенных говорили о ценах в целом, и 4% – о подорожании услуг ЖКХ), называли траты, связанные с эпидемией (например, закупки впрок – 6%, самоизоляцию – 5%, эпидемию в целом – 4%), а также обыденные расходы – на лечение (5%), на растущие семейные потребности (2%)", — сказано в исследовании.

При этом у половины респондентов материальное положение в марте не изменилось, однако более трети опрошенных отметили его ухудшение: 19% – незначительное, 16% – серьезное.

"Через месяц ухудшения ожидают 36%; 38% полагают, что все останется на нынешнем уровне. Когда людей просят сделать прогноз на год, соответствующие цифры составляют 17% и 32%", — говорится в исследовании.