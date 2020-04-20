МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Оценки наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий в России в марте показали заметный рост, основными причинами данной тенденции стали ажиотажный спрос, который заставил россиян обратить внимание на цены, и фактический рост цен на некоторые товары, говорится в отчете исследовательской компании "инФОМ", сделанном по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился со 2 по 10 апреля, в нем приняли участие 1560 респондентов от 18 лет и старше из 423 городских и не менее 234 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ.

"Опрос показал заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий", — говорится в исследовании. Так, по данным экспертов, уровень инфляции начала года чаще всего оценивался как умеренный – такой ответ давали 43% респондентов, а характеризовали его как высокий вдвое меньше участников опроса (21%). Однако в настоящее время 43% опрошенных считают, что уровень инфляции "значительно выше" в сравнении с ситуацией начала года, 32% – что он "немного выше".

При этом через месяц 43% респондента прогнозируют значительное увеличение инфляции, 23% – незначительное. "Повышение оценок инфляции и рост инфляционных ожиданий связаны, с одной стороны, с фактическим ростом цен на некоторые категории продуктов и товаров на фоне развивающейся ситуации с ограничительными мерами. С другой стороны, они обусловлены ажиотажным спросом, заставившим россиян в принципе обратить внимание на цены", — поясняют аналитики.

Отмечается, что уже 72% участников опроса заметили рост цен. При этом 31% россиян считают, что цены выросли на "большинство" товаров и продуктов. Остальные же либо отмечают рост цен только на "некоторые" продукты (36% от всех опрошенных), либо вообще его не наблюдают (23%) или затрудняются с ответом (5%).

В первую очередь, указывают эксперты, респонденты говорили о повышение цен на продукты питания – о них говорили две трети опрошенных (64%). Рост цен на лекарства и медикаменты отметили 13%, на непродовольственные товары – 8%. Бензин и услуги назвали по 4% опрошенных.