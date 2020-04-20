ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Госдепартамент США уведомил американцев, желающих вернуться из России, что на сайте "Аэрофлота" появились в продаже билеты на рейс, вылетающий 24 апреля в Нью-Йорк.

"Билеты доступны на сайте "Аэрофлота" на их рейс из Москвы, "Шереметьево", в Нью-Йорк, JFK 24 апреля. Посольство не составляет списки потенциальных пассажиров и не участвует в отборе пассажиров или оформлении билетов", — говорится в Twitter ведомства.

На сайте, действительно, есть такая возможность. Сообщается, что рейс SU-102 вылетает в 14.15 мск.