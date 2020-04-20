МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник вечером находится на уровне 3,7 — это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.10 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,7, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде и Электростали (3,9), самое низкое — в Котельниках (3,2).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 19.10 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (местное время 23.10), там индекс составил 4,7, самое низкое – в Санкт-Петербурге (время совпадает с московским), где индекс на уровне 3,2.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.