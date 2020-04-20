МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. "Яндекс" всегда модерирует сообщения в онлайн-картах, которые не относятся к ситуации на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

В понедельник пользователи сервисов "Яндекс. Карты" и "Яндекс. Навигатор" в ряде городов стали оставлять на онлайн-картах отметки с сообщениями, в которых, в частности, жаловались на самоизоляцию.

"Разговорчики" в "Навигаторе" помогают пользователям делиться информацией о дорожных событиях. Сообщения, не относящиеся к ситуации на дороге или содержащие мат, всегда модерируются и удаляются", — пояснили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, если таких сообщений слишком много — время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации.