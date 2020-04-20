ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Бизнесмен из Узбекистана, бывший глава Международной федерации бокса Гафур-Арсланбек Рахимов проиграл суд к санкционному отделу минфина США об исключении его из списка санкций по организованной преступности, говорится в решении суда.

США в 2012 году внесли Рахимова в список санкций по подозрению в причастности к деятельности "Братского круга" или "братков" — предполагаемой преступной организации выходцев из бывшего СССР. В 2017 году минфин США изменил формулировку санкций, обвинив Рахимова в поддержке преступной сети криминальных авторитетов. Рахимов заявлял в иске, что это решение было незаконным и волюнтаристским и что его не проинформировали должным образом об аргументации минфина.

"Суд постановил, что изначальное внесение истца (в список санкций) было обоснованным и что оспаривание процедуры на данном порядке не может увенчаться успехом", — говорится в решении федерального судьи Джеймса Босберга.

"Секретные данные (минфина), рассмотренные судом по видеосвязи, содержат данные о связи между (предполагаемыми) преступлениями Рахимова и преступлениями "воров в законе". Он не предоставил суду никаких данных, которые могли бы опровергнуть данное заключение, а лишь неверно заявил, что данные (минфина) очевидно недостаточны", — говорится в решении судьи.

При этом судья призвал Рахимова следовать административному процессу оспаривания решений минфина.

"Если истец сочтет, что решение Офиса по контролю за иностранными активами (минфина США) по его петиции об исключении из списков санкций неверно или недостаточно обоснованно, он может оспорить это решение (в суде), когда оно будет выпущено", — заявил судья.

Суды в США традиционно не вмешиваются в решения, которые являются прерогативой исполнительной власти, такие как введение санкций против иностранных граждан.