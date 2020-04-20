МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Запрет на импорт с Украины в Россию электрических генераторов и двигателей не будет действовать до 1 августа 2020 года, следует из соответствующего постановления правительства.

Также запрет на импорт трансмиссионных валов не будет применяться с 1 августа по 31 октября 2020 года.

В 2018 году правительство РФ ввело запрет на импорт с Украины ряда товаров. Летом 2019 года в этот перечень были внесены электрические генераторы (кроме электрогенераторных установок) и двигатели, но с оговоркой, что запрет не будет применяться до 1 января 2020 года. Тогда же в список были внесены трансмиссионные валы, но с оговоркой, что запрет не будет применяться до 1 июля 2019 года.