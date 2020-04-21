МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник обсудит с представителями некоммерческих организаций РФ меры антикризисной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

Встреча с представителями НКО пройдет в онлайн-формате на площадке Федерального ситуационного центра ЕР по оказанию помощи гражданам в связи с коронавирусом.

В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных социально-ориентированных НКО, в том числе, волонтерские, благотворительные, правозащитные объединения. Также ожидается участие представителей профильных ведомств.

Ранее "Единая Россия" разработала и направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину комплекс мер для поддержки социально-ориентированных НКО. В частности, партия предлагает предоставить НКО пакет льгот, аналогичных льготам для малого и среднего предпринимательства, предоставить отсрочку по выплатам банковских кредитов, уплате всех видов налогов за исключением НДС.