МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ внёс семь компаний в сфере авиационной промышленности в список системообразующих предприятий российской экономики в области промышленности и торговли, следует из материалов на сайте ведомства.

В список предприятий авиационной промышленности вошли семь компаний с выручкой не менее 10 миллиардов рублей и численностью сотрудников не менее 1 тысячи человек.

В перечень вошли "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Технодинамика", "Уральский завод гражданской авиации", "Корпорация тактическое ракетное вооружение", "Корпорация ВСМПО-Ависма".

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий, однако некоторые предложения были отправлены на доработку и теперь будут рассмотрены 24 апреля, сообщали журналистам ранее в секретариате Белоусова.

В марте был подготовлен предварительный список системообразующих предприятий, который встретил много критики, из-за чего было решено подготовить актуализированный перечень к 17 апреля. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, механизм перечня системообразующих предприятий изначально сформировался еще в 2008 году и использовался для определения списка предприятий, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или на территориях, подлежат особому вниманию со стороны властей.