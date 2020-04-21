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КОММЕРСАНТ

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— Магистраль сей басни такова — На фоне обсуждения правительством масштабного пакета мер для активизации роста экономики на выходе из кризиса обновлена финансовая модель крупного инфраструктурного проекта, который может стать одной из его составляющих, — высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

— Онлайн-голосование по поправкам в карантин — В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. Жители Ростова-на-Дону, недовольные провалом организации выдачи пропусков, устроили флешмоб с использованием популярных приложений "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" — они заполнили недовольными комментариями участок карты перед зданием правительства региона.

— Эпидемия с неснятой сезонностью — Базовый сценарий макроэкономического прогноза рейтингового агентства АКРА предполагает падение ВВП РФ в 2020 году на 4–4,5% с последующим неполным восстановлением. Это существенно больше, чем в большинстве альтернативных макропрогнозов,— АКРА, в отличие от них, считает наиболее реалистичным действие ограничительных мер в экономике в течение не квартала, а пяти-шести месяцев с перерывами и одного-двух месяцев карантина в 2020 году.

— Препаратное чутье — Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию.

— Вирус вседозволенности — В распоряжении "Ъ" оказалось письмо РСПП к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором под предлогом пандемии коронавируса предлагается приостановить текущий экологический надзор, контроль и наиболее значимые процедуры экологического регулирования. Неадекватности запросов промышленников удивляются не только отраслевые эксперты, но и деловые объединения.

— До страховщиков не сразу доходит — Пандемия COVID-19 и падение цен на нефть не поколебали финансовой устойчивости российских страховщиков, при этом в будущем эти факторы могут привести к снижению рентабельности капитала, падению спроса на страховые продукты и обострению конкуренции в корпоративных видах, а также в ОСАГО и каско.

— Следите за титрами антител — 20 апреля президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. На нем сначала выяснилось, что в ближайшее время вакцина против COVID-19 не появится. А потом — что она уже есть и что в ближайшее время, до 15 июня, пройдет все экспертные и административные процедуры.

— Мускульные силы человека уравняли с лошадиными — Минтранс подготовил проект масштабных изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Пользователей электросамокатов, моноколес и сигвеев выделят в отдельную категорию участников движения: им запретят выезжать на автомагистрали и проспекты, а также передвигаться в "болезненном состоянии".

— Первый год комом — Война продолжается, коррупционные скандалы "разрываются" в непосредственной близости от администрации президента, правящая партия выступает не слаженным хором, а разноголосицей, рейтинг главы государства упал с 74% в сентябре до 44% в апреле. С таким набором проблем Владимир Зеленский подошел к знаковой для себя дате — первой годовщине во власти.

— Константину Котову сказали последнее слово — В понедельник, 20 апреля, Мосгорсуд отказался освободить Константина Котова — второго гражданина России, приговоренного к тюремному заключению за "неоднократные нарушения" на акциях протеста. Еще в сентябре 2019 года суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии за четыре пикета (ст. 212.1 УК).

— От путешествий остались одни карты — У россиян, купивших до кризиса турпутевки и авиабилеты и не воспользовавшихся ими, есть дополнительная возможность вернуть деньги — на карты через чарджбэк. Ряд банков-эмитентов уже фиксируют рост таких обращений. В случае успешного оспаривания деньги могут вернуть по правилам платежных систем.

— Книги перегрузили курьеров — Ozon ввел для книжных издательств, подключенных к его маркетплейсу, новый сбор за доставку товаров покупателю с собственного склада. Издатели утверждают, что это заставит их сократить ассортимент недорогих книг, что особенно критично на фоне закрытия офлайновых магазинов.

— Пираты взяли зрителей на абордаж — В число наиболее популярных видеосервисов рунета за период самоизоляции вошел заблокированный пиратский ресурс LordFilm. Этот сайт в марте увеличил аудиторию на компьютерах и ноутбуках на 48%, то есть больше, чем в среднем удалось легальным онлайн-кинотеатрам.

— Вложения на будущее — Падение фондового рынка в марте существенно скорректировало итоги рынка доверительного управления в первом квартале. Несмотря на значительный приток средств, активы под управлением российских компаний выросли всего на 1% — до 7 трлн руб. В ближайшие месяцы поведение инвесторов будет осторожным.

— Котировки информации пошли вверх — Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов. Согласно поправкам к законодательству, вступившим в силу с нового года, брокеры обязаны обеспечить наилучшее исполнение сделок клиентов. Если они совершают сделки вне биржи, то обязаны сравнить цены с биржевыми, то есть использовать биржевую информацию и платить за нее.

— Авторынок срывается в пике — Продажи автомобилей в России на фоне коронавируса могут сократиться наполовину в 2020 году при худшем сценарии развития событий, подсчитали в Boston Consulting Group (BCG). Минимально возможное падение — 19%. В целом на рынке также ожидают двузначных темпов сокращения продаж в 2020 году — прежде всего из-за влияния карантинных мер.

— "Аврору" ставят на якорь — "Ростелеком" должен будет выкупить оставшиеся 24,9% компаний, владеющих правами на мобильную операционную систему (ОС) "Аврора", у структур владельца ЕСН Григория Березкина через два года не менее чем за 606 млн руб. Ранее этот бизнес оценивался в 4,4 млрд руб.

— Производителя индейки потянуло на утку — Крупнейший российский производитель индейки ГК "Дамате" может заняться новым бизнесом. Группе, которая считается основным претендентом на "Евродон" Вадима Ванеева, может отойти и другой актив предпринимателя — производство утки "Донстар".

— Сыр показал выдержку — Запуск новых предприятий и продолжающееся вытеснение с рынка импорта позволили российским сыроделам увеличить выпуск продукции в январе-феврале на рекордные 15,3%, до 86,7 тыс. тонн. Из-за нестабильной экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, тенденция может не сохраниться до конца года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Операция анти-COVID — Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по России, хотя удалось сдержать ее темпы, отметил президент Владимир Путин на совещании в понедельник. Ему рассказали, какие существуют варианты лечения и как происходит международное сотрудничество по этому вопросу.

— Учительская RG.RU — Из-за коронавируса образовательный процесс вынужденно ушел в онлайн, однако не везде обучение проходит гладко. О том, почему учитель — тоже герой нашего времени, рассуждает заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова.

— Судите это немедленно — В число неотложных дел во время самоизоляции могут попасть семейные споры, дела о признании гражданина недееспособным или трудовые конфликты, рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов. Однако решение по каждому случаю принимается индивидуально.

— Проще простоя — Центробанк с большой вероятностью может снизить ключевую ставку на заседании 24 апреля. Эта мера сделает доступнее кредиты для компаний и граждан, отмечают эксперты. Кроме того, будет проще рефинансировать действующие займы.

— Остаемся дома — Работающим пенсионерам старше 65 лет компенсируют утраченный заработок из-за карантина выплатами по больничному. Как рассчитывается этот показатель, "РГ" рассказала замглавы Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.

— Доставка по требованию — Одной из самых востребованных услуг, за которой в период самоизоляции обращаются к нотариусам, стала передача документов другим юридическим и физическим лицам. Также почти в четыре раза выросла доля такого действия, как подача сведений на государственную регистрацию.

— Нефть бензину не указ — В России подешевело автомобильное топливо. Но в пределах 50 копеек в отдельных регионах, и только бензин. Дизель, наоборот, подорожал. Несмотря на затянувшееся снижение нефтяных цен, ждать серьезного падения стоимости автомобильного топлива не приходится.

— Открылись новые виды — Насколько удобно расположен земельный участок, не входит ли в запретную зону, какова стоимость земли — эти и другие сведения можно получить из публичной кадастровой карты. Чтобы оценить территорию визуально, можно сразу поставить картографическую основу "Космические снимки".

— В ожидании марша — Все 15 тысяч солдат и офицеров, которые должны были в День Победы промаршировать, проехать на боевой технике или пролететь на самолетах и вертолетах над центром Москвы, возвращаются в свои воинские части.

— Идти на опережение — Некоторые регионы не освоили и 10 процентов средств, которые они же запросили на оснащение больниц для приема пациентов с COVID-19. Михаил Мишустин потребовал исправить ситуацию и намерен в ближайшие дни провести с губернаторами совещание.

— Урок ведет Бастрыкин — СК России обратил внимание на участившиеся случаи распространения видеороликов об издевательствах и пранках в отношении учителей. Ведомство Александра Бастрыкина пообещало следить за этим и реагировать с точки зрения закона.

— Вирус по телефону — Хакеры все чаще уводят деньги с электронных счетов граждан, используя методы социальной инженерии, заражая смартфоны или компьютеры вредоносными программами. В МВД дали рекомендации, как защитить или вернуть свои накопления.

— Ленин — 150 лет со дня рождения В. И. Ленина — законный повод попытаться отвлечься от эпидемии и написать о чем-то другом.

— Чисто бизнес — Перевозчики начали предлагать пассажирам перевозку с увеличенной социальной дистанцией в салонах. Сейчас этому и так способствует минимальный спрос на услуги. Но когда пандемия пройдет, компаниям придется проводить усиленную дезинфекцию.

— Ипотека все дешевле — Банк ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5%. Сделка в рамках новой программы госсубсидирования прошла в Барнауле. Клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

— Дистанция без барьеров — В Совфеде подготовлен законопроект о возможности проведения общих собраний садоводческих товариществ в заочной форме. В случае принятия поправок, с 1 мая по 31 декабря 2020 года собрания по ряду вопросов будут возможны без личного участия членов СНТ.

— Горожане вышли на охоту — Дачи и загородные дома все еще можно арендовать в окрестностях крупных городов, однако цены на аренду выросли на 15-20%. Напуганные пандемией, уставшие от самоизоляции и простоя горожане рвутся за город любой ценой.

— Особо опасные дети — Рост в последние три года числа особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, говорит о серьезных недостатках в борьбе с подростковой преступностью. Ежегодно подростки участвуют более чем в 40 тысячах преступлений.

— Читать не подано — Сидя дома, россияне предпочитают покупать электронные книги, а не заказывать бумажные в интернет-магазинах. "Покупатель, привыкший к покупкам книг офлайн, в онлайн не переходит", — рассказали книгораспространители.

— Правам продлили срок — Водительские удостоверения, срок действия которых истек, будут действительными до 15 июля этого года. При этом ГИБДД продолжит обменивать и выдавать документы, но с соблюдением дополнительных мер безопасности из-за коронавируса.

— Национальная идея — Ни на одну минуту нельзя перестать думать о будущем. О том, как мы станем жить, когда выберемся из-под пандемии. А где жить? Куда мы бросимся? На волю. В деревянные срубы, в клочки земли, рядом с лесом, где все цветет, пусть и холодна наша земля. Или же будут дома — кирпичные, низкие, но на земле, просторные, где окна могут выходить на поле или просто на вишню, которая тоже цветет.

— Расследование продолжится — В центральном аппарате Следственного комитета РФ изучают архивы Великой Отечественной войны. Занимается этим Главное следственное управление и делает это, как там подчеркивают, "на постоянной основе".

— "Ковиды" на будущее — В России остро необходим федеральный резерв средств индивидуальной защиты для врачей, медоборудования и лекарств, считают медики. Как рассказал "РГ" президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, готовить его нужно уже сегодня.

— Толковые советы — Карантин затянулся, и поскольку у людей запасы еды не беспредельны, они стали чаще выбираться в магазин. Свои советы по правильному порядку обращения с покупками представили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

— В маске и с хлором — Если вы проживаете в одной квартире с человеком, заболевшим COVID-19, придется соблюдать особые меры гигиены. Как рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре, маску должны носить все люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и ухаживающие за ними.

— Зиц-президент Зе — 21 апреля исполнится год с момента триумфальной победы амбициозного Владимира Зеленского на президентских выборах Украины. За это недолгое время он не только успел нарушить все предвыборные обязательства, но и превратиться в легкую версию Порошенко, чьим приговором обещал стать.

— Портрет лейтенанта — 102 года спустя покупатели дома обнаружили тайную комнату — Каково было удивление семейной пары, приобретшей недавно двухэтажный особняк в селении Белабре, что во французском департаменте Эндр, когда спустя некоторое время обнаружила в нем тайную комнату, ранее скрытую за кирпичной кладкой. Войдя в нее, чета как будто совершила путешествие в прошлое: интерьер и все предметы, там находившиеся, явно относились к началу прошлого века.

— Дантиста довел карантин — Боевик-одиночка устроил самую смертоносную бойню в истории Канады, убив 16 человек, включая женщину, офицера полиции. Мотивы действий стрелка, а главное, то, по какой причине этот приветливый доселе дантист, 51-летний Гэбриэль Вортман, открыл огонь по людям, со многими из которых он не был знаком, остаются неизвестными. Следствие в первую очередь выясняет, имеет ли эта атака какое-либо отношение к пандемии коронавируса.

— Дантиста довел карантин — Боевик-одиночка устроил самую смертоносную бойню в истории Канады, убив 16 человек, включая женщину, офицера полиции. Мотивы действий стрелка, а главное, то, по какой причине этот приветливый доселе дантист, 51-летний Гэбриэль Вортман, открыл огонь по людям, со многими из которых он не был знаком, остаются неизвестными. Следствие в первую очередь выясняет, имеет ли эта атака какое-либо отношение к пандемии коронавируса.

— COVID умеет повторяться?— У медиков Южной Кореи появилась новая забота — рост количества повторных заражений, чему пока трудно найти адекватное объяснение. Согласно статистике, в последние дни стали регулярно фиксироваться случаи, когда у тех, кто переболел COVID-19 и был признан выздоровевшим, вновь диагностируют коронавирус. Всего в стране было зафиксировано уже 179 таких случаев.

— На посадку — в маске?— Паспорт, посадочный талон и… маска! Авиационные власти Германии разработали новые требования к авиаперевозкам в связи с пандемией коронавируса.

— Google поделится?— Власти Австралии обяжут Google и Facebook платить за публикуемый на их платформах контент из местных СМИ.

— Горящий случай — Страхование — универсальный рецепт спасения на случай чрезвычайных ситуаций с жильем. Набор застрахованных рисков по новому закону устанавливается местными властями. В регионах с большей вероятностью бедствий тариф будет выше.

— Как гены лягут — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ дала советы, как действовать при определении отцовства. Поводом к этому стало рассмотрение спора, в котором один из родителей отказался участвовать в назначенной судом экспертизе.

— Полис по дешевке — Количество так называемых самоугонов в период самоизоляции и других видов страхового мошенничества, по оценкам экспертов, может вырасти на 30-35 процентов. Об этом сообщают в нескольких страховых компаниях.

— Не дышите на нас! — Уже около двадцати регионов стали жестче контролировать поток приезжих. На самоизоляцию направляются не только граждане, прибывшие из-за рубежа, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Собкоры "РГ" изучили правила передвижения на местах.

— Цирюльня ждет — В некоторых регионах страны возобновляют работу организации, на период карантина вынужденные свою деятельность прекратить. В частности, открываются те же салоны красоты. И в них уже выстраиваются очереди — засидевшимся дома людям не терпится привести себя в порядок.

— Нервный срыв?— Информацию о том, что жителям отключат свет и воду, если у них есть долги за "коммуналку", разместила в одном из мессенджеров, где общаются жильцы и сотрудники УК, юрист управляющей компании "Прогресс 86".

— Охота к жизни — Разрешения на весеннюю охоту на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа, а также ХМАО — Югры в новом сезоне получат только жители этих регионов. Туристам с ружьями из других уголков страны и зарубежья придется подождать до победы над коронавирусом.

— Вирус обезумел — В Архангельской клинической психиатрической больнице зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции: заболели уже 70 пациентов и сотрудников. Еще десятки человек из контактного круга ждут результатов тестов.

— Библионяня — В режим аудионяни перешли пензенские библиотеки на самоизоляции. Они запустили бесплатную услугу и читают сказки детям через доступные мессенджеры. Это оказалось настолько востребованно, что пришлось ограничивать время сеансов — 20 минут в день на ребенка. За первую неделю обработали более 300 заявок. Библиотекари работают посменно с утра и до 8 часов вечера.

— Три моря Пилсудского — Сто лет назад польский глава Юзеф Пилсудский захотел объединить восточноевропейские государства под своим лидерством. Забыта ли эта идея в современной Польше, рассказали авторы книги "Польша в борьбе за Восточную Европу, 1920-2020" Дмитрий Буневич и Дмитрий Суржик.

— Лепский только что пришел — Для Юрия Михайловича жизнь — это калейдоскоп историй, каждую из которых интересно узнать, и из нее что-то вынести для себя, отмечает писатель Андрей Максимов. Сегодня первому заместителю главного редактора "РГ", публицисту и литературоведу Юрию Лепскому исполняется 70 лет.

— Ваш дневник, учитель — Современные технологии позволили на время самоизоляции перевести в онлайн школьные уроки. Учителя поделились с "РГ" опытом того, как проверять "цифровую" домашку и общаться с родителями в чате.

— Одним Единым — Сроки приема документов, дополнительных испытаний и творческих экзаменов в вузах будут "привязаны" к ЕГЭ. А точнее — ко дню, когда будут объявлены результаты госэкзамена. Приказ об этом подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

— С кем кашу сваришь — Ученики младших классов будут получать горячее питание в школах — с сентября эта программа заработает в технически готовых регионах, для остальных предусмотрена отсрочка до 2023 года. "РГ" проверила, как готовятся к этому нововведению.

— Кто первый на прием — По решению министерства просвещения выпускники 11 классов, прошедшие в этом году все этапы Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) и набравшие необходимое количество баллов для попадания в финал, признаются ее призерами. Таким образом, у ребят сохранится льгота, которую всегда предоставляла победителям и призерам Всероссийская олимпиада — получить "автомат" по профильному олимпиадному предмету при поступлении в вуз.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На грани пика: регионы отстают от Москвы по темпам COVID-19 на две-три недели — Несмотря на то что эпицентром заражения в России остается Москва, ситуация в регионах может серьезно ухудшиться в ближайшее время. Одна из возможных проблем — нехватка тестов в субъектах РФ. Об этом "Известиям" заявили эксперты и сенаторы по итогам совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое 20 апреля провел Владимир Путин.

— Делу не время: оправданных судом по видеосвязи просят освобождать сразу — Решения апелляционных судов зачастую выполняются с опозданием, если заседания проводятся по видеосвязи. Осужденные, которые должны быть освобождены немедленно, продолжают находиться под стражей еще как минимум неделю. Об этом "Известиям" сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Онлайн вам судья: проект решения споров в Сети внесут в кабмин в июне — Законопроект о создании в России специальной онлайн-платформы для урегулирования споров в интернете внесут в кабмин в июне. В феврале 2021-го его представят в Госдуме, выяснили "Известия".

— Недетский вопрос: грядет ли бум рождаемости после карантина — За последние три года общая убыль населения составила 0,04%, или 55,8 тыс. человек. При этом общий прирост численности населения с 2017 по 2019 год наблюдался в 26 регионах страны: в шести регионах на общую картину роста численности повлияли и миграционный, и естественный прирост населения. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в понедельник, 20 апреля.

— Разложили по медпунктам: в селах работают только 38% новых амбулаторий — В российских селах и деревнях заработало меньше половины фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в прошлом году. Об этом активисты "Общероссийского народного фронта" сообщили в докладе президенту, с которым ознакомились "Известия".

— Семейные истории: как узнать о прошлом больше, оставаясь дома — Если вы давно думали о том, чтобы узнать больше о прошлом своей семьи, первые шаги в этом направлении можно сделать как раз во время самоизоляции — особенно тем, кто в обычное время не мог собраться написать запрос в архив. Также, не выходя из дома, сейчас можно проконсультироваться с теми, кто занимается этим профессионально, и получить от них поддержку.

— Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет "Ангара" — Федеральный бюджет потерял почти 2 млрд рублей при реализации проекта по серийному изготовлению ракет-носителей "Ангара". На причастность к преступлению проверяется бывший директор Ракетно-космического завода Центра им. Хруничева Александр Воронков, рассказал источник "Известий" в правоохранительных органах.

— Мойте с мылом: продажи бытовой химии резко выросли — В российской рознице новый фаворит: с начала апреля резко подскочили продажи средств для уборки. В крупнейших торговых сетях эти товары продемонстрировали двузначные темпы роста: средства для мытья полов — на 98%, влажные салфетки — на 51%, мыло — на 50% и так далее.

— Шопинг во время чумы: россияне сократили онлайн-покупки из-за рубежа — Из-за пандемии коронавируса в I квартале количество посылок в рамках трансграничной электронной торговли сократилось на 22%. Об этом "Известиям" сообщили в ФТС. За январь–март было оформлено 71,9 млн отправлений. При этом поступления в бюджет выросли с 214 млн рублей в прошлом году до 360 млн — в 2020-м, что объясняется снижением порога беспошлинной онлайн-торговли до €200. Тем временем спрос на товары российских интернет-магазинов увеличился на 500%.

— ЦБ держит шаг: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 5,5% — Банк России на ближайшем заседании, скорее всего, снизит ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%, следует из консенсус-опроса "Известий". Риски сокращения спроса и замедления экономики из-за пандемии коронавируса преобладают над опасениями перед ростом цен, пояснили эксперты. Однако они считают, что решение ЦБ в краткосрочной перспективе не отразится на стоимости ипотеки, ведь вероятность невыплат по кредитам выросла до 8% и достигла максимума за 20 лет.

— Сеанс прогноза: доходы россиян могут снизиться на 6,4% — Реальные доходы населения уменьшатся на 6,4% по итогам 2020-го, среднегодовой курс доллара вырастет до 75,9 рублей, инфляция ускорится до 5,2%, а ВВП снизится на 4,5%. Такие оценки приводит рейтинговое агентство АКРА в базовом сценарии обновленного макропрогноза ("Известия" ознакомились с документом). Есть и более позитивные варианты развития ситуации. Аналитики предполагают, что в оптимистичном сценарии доходы снизятся лишь на 1,3%, цены вырастут на 3,9%, а ВВП сократится на 0,8%.

— Долгожданный отпуск: зафиксирован всплеск жалоб на отказ в кредитных каникулах — Защитники прав заемщиков фиксируют лавинообразный всплеск жалоб граждан, которые не могут получить кредитные каникулы. Такая опция появилась более двух недель назад, однако людям или отказывают, или не могут предоставить достаточно информации, или подменяют госпрограмму собственными продуктами. Такие выводы сделали аналитики проекта ОНФ "За права заемщиков", проанализировав 1,5 тыс. сообщений в соцсетях и других открытых источниках.

— Накрылись бочкой: чем грозит рынку обвал котировок WTI — Фьючерсы на американскую нефть WTI в понедельник, 20 апреля, потеряли в цене 300% и ушли в минус почти на $40 — такого в истории рынка еще не было. Черное золото отдавали даром, а то и вовсе готовы были приплатить покупателю. Технический нефтяной провал вызвали спекулянты, стремившиеся избавиться от североамериканской нефти на любых условиях, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты. Такая ситуация пока не грозит Brent, но будет создавать давление и на ее стоимость — а вслед за ней и на рубль.

— Приказано вылечить: военные медики помогут гражданским пациентам — Гражданским лицам будут оказывать медицинскую помощь в воинских частях. Перечень их потенциальных пациентов в новых правилах, подготовленных Минобороны, существенно расширен. Обращаться в батальонные и полковые медпункты теперь смогут родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся.

— Перешли дорогу: Анкаре не удалось договориться с исламистами в Идлибе — Турция продолжает расчистку трассы М4 Алеппо–Латакия в Сирии, чтобы возобновить на ней совместное с Россией патрулирование. Анкара пытается оттеснить боевиков от стратегической дороги для создания безопасной зоны и организации опорных пунктов.

— "Эпидемия COVID-19 масштабна, но Эбола была страшнее" — Российский вирусолог Александр Семенов — об опыте разных стран по борьбе с инфекциями и коронавирусных мифах.