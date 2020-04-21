ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Минфин США приступил к выплатам зарплаты сотрудникам американских авиакомпаний, которые вынуждены были остановить перелеты из-за пандемии COVID-19, говорится в заявлении Минфина в понедельник.

В первый день было выплачены 2,9 миллиарда долларов, далее выплаты будут производиться на регулярной основе, уточняет американское министерство финансов.

"Сегодня министерство финансов США закончило процесс заключения соглашений в рамках программы поддержки заработной платы с авиакомпаниями Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines и United Airlines", — говорится в заявлении ведомства.

"Минфин сегодня также произвел первые выплаты в рамках программы поддержки заработной платы пассажирским авиаперевозчикам, выплатив в общей сложности 2,9 миллиарда долларов… в том числе двум крупным авиакомпаниям и 54 более мелким пассажирским авиаперевозчикам", — добавляется в сообщении.