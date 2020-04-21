ВЛАДИВОСТОК, 21 апр /ПРАЙМ/. Депутаты Приморья во вторник приняли в трех чтениях поправки в краевой закон, согласно которым налоговые льготы на фоне коронавируса будут предоставлены кинотеатрам, санаториям и учреждениям образования.

На заседании заксобрания, которое идет в дистанционном режиме, депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части установления пониженных налоговых ставок и налоговых льгот на 2020 год".

Пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения распространена на деятельность в области демонстрации кинофильмов, образование, предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Также законопроект расширяет число тех, кому будет предоставлена в 2020 году льгота по налогу на имущество организаций, теперь в этот список входят кинотеатры и санаторно-курортные организации.

В марте депутаты приняли снижение до 1% ставки по упрощенной системе налогообложения для транспортных компаний, гостиниц и предприятий сферы услуг. По системе "доходы минус расходы" ставка налога сократилась с 15% до 5%.

В регионе отмечены 104 случая заболевания коронавирусом, два человека умерли, семь выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.