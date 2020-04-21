ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр /ПРАЙМ/. Камчатские депутаты приняли антикризисный пакет законов о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса, которые снизят нагрузку на предпринимателей в период распространения коронавируса на более чем 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Отмечается, всего были приняты четыре закона.

"В целом, нагрузка (на бизнес — ред.) будет снижена более чем на 900 миллионов рублей" — приводит пресс-служба слова вице-спикера краевого парламента Андрея Копылова.

По его словам, по предложению врио губернатора региона Владимира Солодова, в 2020 году от налога на имущество освобождены отели, гостиницы, хостелы, а также общепит, от транспортного налога освобождены предприятия туристической отрасли.

"Также существенно снижается стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения", — сказал Копылов.

Кроме того, по его словам, существенно снижаются ставки налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения. Для всех организацией ставки снижены с 10 до 7,5%, в случае если объект налогообложения доходы минус расходы, и с 6 до 3% — если объект налогообложения доходы.

"Но есть еще и список особо пострадавших видов деятельности – там снижение с 10 до 5% и с 6 до 1% соответственно, когда объект налогообложения доходы минус расходы, и когда объект налогообложения доходы. В этом списке СТО, гостиницы и хостелы, кинотеатры, реклама, турбизнес, культурные объекты, платные клиники, спортзалы, химчистки, салоны красоты, а также торговля продовольственными и непродовольственными товарами (кроме аптек)", – сказал Копылов.

В заксобрании также отметили, что претендовать на льготы по данному пакету законов не смогут алкомаркеты.

Второй антикризисный пакет законов, где будут предоставлены льготы по арендным платежам за недвижимость, льготы для ЖКХ и строителей, планируется вынести на сессию законодательного собрания в мае этого года.