МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 5 642 новых случая коронавируса в 78 регионах России, всего 52 763 заболевших в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрированы 52 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 3 083 случая коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 718 случаев. В санкт-Петербурге — 127, Нижегородская область — 101, свердловская область — 84.

За весь период зафиксировано 456 летальных исхода. Выздоровели 3 873 человек.