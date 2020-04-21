МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Трое россиян находятся на борту атакованного пиратами судна Tommi Ritscher в порту бенинского города Котону, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бенине и Того.

"Судно находится в акватории порта, как и было вчера. На борту судна находятся трое российских граждан", — сообщили в посольстве РФ.

В дипмиссии отметили, что местные власти ведут диалог с захватчиками судна.

Ранее стало известно, что 19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на рейде в порту города Котону, был атакован пиратами. В заложниках на борту судна находятся 7-8 членов экипажа.