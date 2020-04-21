МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве во вторник вечером находится на уровне 3,6 — это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.10 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,6, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Королеве, Балашихе, Лыткарино, Зеленограде, Лобне и Долгопрудном – в этих городах индекс составил 3,8. Самое низкое значение — в Котельниках и Видном (3,2).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 19.10 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (местное время 23.10), там индекс составил 4,6, самое низкое – в Санкт-Петербурге (время совпадает с московским), где индекс на уровне 3,0.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики.