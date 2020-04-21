БРЮССЕЛЬ, 21 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Комитет Европарламента по транспорту и туризму просит Еврокомиссию создать европейский план поддержки туристической отрасли ЕС на фоне нынешнего кризиса, сообщил ЕП.

"Комитет призывает ЕК разработать европейский план действий, чтобы помочь туристическому сектору преодолеть кризис", — говорится в сообщении.

В ходе дебатов с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном члены комитета отметили, что туристический сектор Евросоюза нуждается в увеличении поддержки в нынешней ситуации.

Со своей стороны Бретон констатировал, что восстановление туристического бизнеса от нынешнего кризиса может оказаться небыстрым.

"Туризм — это наш приоритет, и мы пытаемся сделать максимум (для его поддержки — ред.) при помощи имеющихся денег", — подчеркнул он.

Бретон также отметил возможность проведения европейского саммита по туризму этой осенью.

Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии нового коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Глобальная экономика, а также экономика ЕС серьезно страдает от этой ситуации.

Карантинные меры в большинстве стран еврозоны, которые входят в ЕС и являются его экономическим ядром, могут начать ослаблять уже к середине мая, отмечалось в отчете британской аналитической компании Oxford Economics. Еврокомиссия и Совет ЕС предложили на прошлой неделе ряд рекомендаций по скоординированному и постепенному снятию ограничительных мер в Евросоюзе, причем с выдерживанием временного лага между послаблениями. Открытие внешних границ ЕС в нем предполагается на более позднем этапе.

Власти Евросоюза на национальном и наднационального уровнях за последние несколько недель предложили ряд мер поддержки различных секторов экономики на фоне кризисной ситуации. Их общий объем в случае реализации может составить несколько триллионов евро.