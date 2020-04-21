МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Лидеры конгресса США и Белый дом согласовали пакет помощи малому и среднему бизнесу США, составляющий более 450 миллиардов долларов, в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса и вызванными ей ограничительными мерами, сообщает газета Wall Street Journal.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что законопроект будет принят в верхней палате позднее во вторник.

По данным издания, большая часть пакета, около 310 миллиардов долларов, будет направлена на финансирование программы по защите выплаты заработной платы. Еще 75 миллиардов будут выделены в качестве помощи больницам. В программу расширения тестирования на коронавирус будет влито не менее 25 миллиардов долларов.

Ранее конгресс уже выделил 350 миллиардов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, но эти средства закончились уже в первые недели приема заявок.

Программа позволяет малому и среднему бизнесу получать кредиты на выплату зарплат и арендной платы. Кредиты обещают списать, если предприятие не будет увольнять работников как минимум восемь недель.