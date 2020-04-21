Европарламент призвал помочь СМИ, пострадавшим из-за коронавируса
БРЮССЕЛЬ, 21 апр /ПРАЙМ/. Европейский парламент призвал создать фонд для срочной помощи европейским СМИ, которые лишились значительной части доходов от рекламы из-за кризиса с распространением коронавируса.
"Депутаты призывают Европейскую комиссию изучить возможность создания срочного фонда поддержки электронных медиа и прессы", — говорится в опубликованном во вторник коммюнике Европарламента.
При этом евродепутаты предлагают использовать средства, которые не могут быть потрачены в рамках других программ помощи в связи с пандемией COVID-19.
В ЕП отметили, что сектор СМИ сильно пострадал из-за снижения доходов от рекламы, в некоторых странах ЕС падение достигает 80%.
"СМИ сейчас играют ключевую роль, публикуя проверенную информацию и подробные репортажи. Это главное лекарство от ложных новостей и дезинформации", — говорится в документе Европарламента.
https://1prime.ru/News/20200421/831306716.html