БРЮССЕЛЬ, 21 апр /ПРАЙМ/. Европейский парламент призвал создать фонд для срочной помощи европейским СМИ, которые лишились значительной части доходов от рекламы из-за кризиса с распространением коронавируса.

"Депутаты призывают Европейскую комиссию изучить возможность создания срочного фонда поддержки электронных медиа и прессы", — говорится в опубликованном во вторник коммюнике Европарламента.

При этом евродепутаты предлагают использовать средства, которые не могут быть потрачены в рамках других программ помощи в связи с пандемией COVID-19.

В ЕП отметили, что сектор СМИ сильно пострадал из-за снижения доходов от рекламы, в некоторых странах ЕС падение достигает 80%.

"СМИ сейчас играют ключевую роль, публикуя проверенную информацию и подробные репортажи. Это главное лекарство от ложных новостей и дезинформации", — говорится в документе Европарламента.