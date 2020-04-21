ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп объявит во вторник, что США временно приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство в стране, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, запрет коснется выдачи большинства грин-карт и затронет десятки тысяч людей.

Ранее Трамп заявил, что в связи с пандемией коронавируса намерен приостановить иммиграцию в США. Агентство Bloomberg сообщало, что Трамп намерен запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.