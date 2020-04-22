ВАШИНГТОН, 22 апр /ПРАЙМ/. Минфин США надеется, что палата представителей одобрит пакет поддержки уже в среду, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы надеемся, что палата представителей одобрит это завтра", — сказал Мнучин на пресс-конференции в Белом доме.

Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов. Он был принят единогласно. Теперь его предстоит принять палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.

Законопроект выделяет 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов долларов на программу помощи бизнесу при ЧС, 75 миллиардов долларов долларов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов долларов на расширение тестирования на коронавирус.

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.