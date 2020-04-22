ВАШИНГТОН, 22 апр /ПРАЙМ/. Минфин США не исключает новых пакетов поддержки бизнеса, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы ожидаем, что это будет последний транш, но мы всегда можем пересмотреть это", — сказал Мнучин на пресс-конференции в Белом доме.

Говоря о новой, четвертой по счету фазе стимулирования экономики, он сказал, что еще рано говорить о том, как она будет выглядеть. Однако он предположил, что средства будут выделены на инфраструктуру и снижение налога на заработную плату.

По его словам, уже принятый пакет поддержки и второй, который находится в процессе принятия конгрессом, — это очень крупная сумма, более 600 миллиардов долларов, или 50% зарплатного фонда частных компаний.

Сенат США принял во вторник пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.

Законопроект выделяет 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов на программу помощи бизнесу при ЧС, 75 миллиардов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов на расширение тестирования на коронавирус.

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.