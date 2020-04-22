ВАШИНГТОН, 22 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.

"Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США… Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий", — заявил Трамп на пресс-конференции.

По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту.

Он отметил, что это будет сделано для защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.

"Прежде всего мы должны заботиться об американских рабочих", — сказал президент.