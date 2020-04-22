Трамп заявил, что приостановит иммиграцию в США на 2 месяца
ВАШИНГТОН, 22 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.
"Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США… Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий", — заявил Трамп на пресс-конференции.
По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту.
Он отметил, что это будет сделано для защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.
"Прежде всего мы должны заботиться об американских рабочих", — сказал президент.
https://1prime.ru/News/20200422/831306818.html