МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Объем экспорта южнокорейской косметики в Россию по итогам 2019 года вырос в девять раз по сравнению с 2014 годом и сейчас уступает только Франции, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской ассоциации международной торговли KITA.

Отмечается, что за 2019 год объем экспорта составил 137,3 миллиона долларов, тогда как в 2014 году этот показатель был на уровне 15,5 миллиона долларов.

По данным агентства, Южная Корея стала вторым по масштабу экспортером косметики в РФ. На первом месте Франция, которая экспортировала в Россию косметики на сумму 329 миллионов долларов.

Примечательно, что, как передает агентство, KITA связывает рост в России спроса на косметику из Южной Кореи с растущей популярностью корейской музыки.

В общей сложности за 2019 год Южная Корея поставила в страны мира косметики на 6,6 миллиарда долларов, став пятым по величине экспортером косметической продукции.