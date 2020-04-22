МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Россияне в период самоизоляции в апреле стали чаще слушать книги по психологии, управлению личными финансами и решению семейных проблем, говорится в исследовании сервиса аудиокниг Storytel, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Анализ поисковых запросов показал, как менялось настроение людей за месяц самоизоляции. В первую неделю выросли запросы на "коронавирус", "вирус", "эпидемия", "чума", но довольно быстро интерес к этой теме в аудиокнигах и подкастах уступил место реальным потребностям людей, запертых дома со своими родными и близкими, также резко вырос запрос на управление финансами, что вполне объяснимо", — сказал гендиректор Storytel в России Борис Макаренков.

По его словам, за время самоизоляции изменился и топ-10 книг, которые слушают россияне. Так, роман "Город женщин" Элизабет Гилберт впервые обогнал бестселлер "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Спросом также пользовалась "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и детективный триллер "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.

"В прошлые периоды топ-10 книг почти полностью состоял из произведений жанра нон-фикшн. В основном, это были мотивационные или образовательные аудиокниги. Но именно в период изоляции стало заметно, что люди все больше обращаются к романам, триллерам, классике, то есть историям, которые могут отвлечь от происходящего вокруг", — отмечают авторы исследовании.

Также в топ-10 попали аудиокниги по психологии и работе над собой. Впервые в десятку самых популярных аудиокниг вышла "Подсознание может все!" Джона Кехо. Большим спросом в последние недели также пользовались "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и "Шантарам" Грегори Дэвид Робертса.

В числе популярных также оказались аудиокниги о мировых неспрогнозированных явлениях и о том, как справиться с непростыми жизненными ситуациями. Так, аудиокнига "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассима Талеба показала прирост аудитории в 200% за две недели, а "Первая сверхдержава. История российского государства" Бориса Акунина — на 400%. Рост числа прослушиваний "5 языков любви" Гэри Чепмена составил 130%, а "Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно" Анастасии Тарасовой — 350%.