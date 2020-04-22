ВЛАДИВОСТОК, 22 апр /ПРАЙМ/. Самое крупное казино в России Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком приостановило работу на фоне коронавируса, сообщает правительство региона.

Власти сообщили, что заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков во вторник, 21 апреля, провел двустороннюю встречу с исполнительным директором "Джи1 Интертейнмент" Стилианосом Тсифетакисом.

"Зампред выразил обеспокоенность сложной эпидемиологической обстановкой в крае и вопросами, связанными с работой казино Tigre de Cristal в данных условиях. Тсифетакис рассказал, что интегрированный развлекательный курорт на основании принятого ранее властями решения не осуществлял свою деятельность вплоть до 14 апреля, однако затем на законных основаниях возобновил свою работу", — говорится в сообщении.

Тсифетакис отметил, что на протяжении недели казино работало по усеченному графику, были приняты усиленные меры безопасности: в помещениях регулярно проводилась дезинфекция, на входе всем посетителям выдавались маски, персонал следил на соблюдением социальной дистанции между гостями.

"Количество посетителей было строго ограничено. Однако мы видим, что с каждым днем ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе осложняется, поэтому приняли решение приостановить нашу работу", — отметил Тсифетакис, чьи слова приводятся в сообщении.

Работу игорно-развлекательного комплекса "Приморье" возобновят после стабилизации эпидемиологической обстановки в крае.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Также здесь идет строительство еще ряда комплексов с гостиницами.