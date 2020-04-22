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КОММЕРСАНТ

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— По закону камерных джунглей — За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку — Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.

— Компании превосходят граждан в пессимизме — Домохозяйства еще не чувствуют падения зарплат и угрозы увольнений — Свежий опрос российских компаний Центром стратегических разработок фиксирует продолжающееся ухудшение оценок делового климата.

— Симуляция конкуренции — Высшая школа экономики перечислила проблемы закупок государства и его компаний — Эксперты Высшей школы экономики систематизировали десятилетние исследования закупочной деятельности в РФ, признав ключевой проблемой негибкость самой системы регулирования госзакупок.

— Посторонние болезни нарушают карантин — Пациентов с редкими заболеваниями ограничили в медпомощи из-за коронавируса — Российские больницы ограничили лечение пациентов не с коронавирусной инфекцией в дневных стационарах, от чего могут пострадать по меньшей мере несколько тысяч человек.

— Поправки сверят со здоровьем граждан — Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля – Источники утверждают, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое первоначально было запланировано на сегодня, 22 апреля, скорее всего откладывается до конца июня или даже начала июля.

— Буллинг освоил удаленное обучение — СКР намерен наказывать за пранки в отношении педагогов — Следственный комитет России (СКР) предупредил о новой проблеме, с которой столкнулось образовательное сообщество при переходе к дистанционному обучению в условиях распространения коронавирусной инфекции,— онлайн-издевательстве над педагогами.

— Столовую обнесли сотней миллионов — Выявлено крупное хищение при реконструкции Голицынского пограничного института — Стало известно о новом эпизоде в расследовании масштабного уголовного дела о хищениях в строительных подразделениях ФСБ.

— "Германия все еще в начале эпидемии" — Страна начинает осторожно отменять ограничительные меры — Остановленная на месяц из-за коронавируса экономика Германии начинает очень медленно и постепенно оживать, а нормальная жизнь людей — входить в привычное русло.

— Страны непуганых пациентов — Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19 — Как стало известно, Россия поставила пяти центральноазиатским республикам наборы для проведения 150 тыс. тестов на коронавирус.

— Разработка с осложнениями — Нефтяников принуждают к убыточной добыче — Как стало известно, крупнейшие нефтекомпании пожаловались в правительство на новую методику расчета рентабельности разработки месторождений при составлении технических проектов их освоения.

— Автопрому вызвали скорую — Группа ГАЗ и "Соллерс" поделят госконтракт на медицинские машины — Правительство распределило первый в этом году госзаказ на автомобили скорой помощи.

— Соотечественники подождут звонка с родины — Бесплатные входящие для россиян за рубежом зависли по техническим причинам — Минкомсвязь обсуждает с сотовыми операторами возможность обеспечить россиянам, которые находятся в листах ожидания для возвращения в РФ, бесплатные входящие звонки с фиксированного списка номеров и исходящие СМС.

— Отставить "Разговорчики" — Дмитрий Шестоперов о рискованных онлайн-сервисах — Очередная попытка "Яндекса" создать удобный для пользователей сервис довела компанию до обвинений в цензуре, которые обычно идут под руку с финансовыми и репутационными рисками.

— Солнце и ветер толкают за границу — ВИЭ-проекты обяжут обеспечить экспорт оборудования под угрозой штрафов — Новые проекты по ВИЭ-генерации в России должны будут обеспечить экспорт оборудования на сумму до 8% от удельной стоимости станции.

— "Ренессанс Капитал" вспомнил богатое прошлое — Инвесткомпания обратилась к состоятельным клиентам — "Ренессанс Капитал" намерен расширить направление работы с состоятельными частными клиентами.

— "Регион" строит "Будущее" — Бывшие фонды Бориса Минца получают поддержку нового акционера — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) "Будущее" и "Телеком-Союз" в прошлом году были докапитализированы акционером на 3 млрд руб.

— Уйти-компании- Падение доходов IT-отрасли может привести к сокращениям сотрудников — Российские IT-компании начинают оптимизировать расходы и готовиться к сокращению штата.

— Рестораторы уносят столики — Многие заведения общепита не переживут кризис — Не дождавшись пока обещанной поддержки со стороны государства, рестораторы начали разрабатывать свои антикризисные меры.

— "Предложенные меры поддержки недостаточны для рынка общепита" — Блицинтервью — Рынок общепита одним из первых пострадал из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Большинство ресторанов и кафе вынуждены теперь работать исключительно на доставку.

— Каршеринг припарковался у "Пятерочки" — Сервисы краткосрочной аренды автомобилей занялись доставкой — Каршеринговые сервисы нашли способ не простаивать во время запрета на их работу.

— Дорогие депозиты подешевеют для банков — ЦБ понизил взносы в ФСВ — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) утвердило снижение взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ).

— Гражданам солоно приходится — Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль — Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Нефть от вышки до трубы — Технический обвал котировок на баррель американской марки WTI вызвал панику на рынке — Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае сначала обвалилась до рекордного за всю историю торгов — 1 цента за баррель, а потом перешла в отрицательные значения, до минус 37 долларов за баррель.

— Уроки итальянского — Известный вирусолог рассказал, как противостоять эпидемии COVID, чтобы избежать "европейского сценария" — Почти месяц группа российских военных медиков вместе с итальянскими врачами сражается с эпидемией в самом пострадавшем регионе Италии — Ломбардии.

— Разберутся по-домашнему — Верховный суд впервые рассмотрел дело в режиме онлайн — 21 апреля Верховный суд России впервые провел судебное заседание, в котором участники процесса участвовали онлайн через интернет с помощью личных компьютеров.

— Здоровая дистанция — Роспотребнадзор опубликовал правила работы предприятий — Роспотребнадзор рекомендовал по максимуму перевести сотрудников "на удаленку", а тем, кто вынужден ходить на работу, измерять температуру каждые четыре часа.

— Восток и запад — Владимир Путин обсудил с главами Приморского края и Калининградской области борьбу с коронавирусом — Во вторник Владимир Путин провел рабочие встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

— Кто получит поддержку — Минкомсвязи и Минпромторг представили ключевые для отраслей предприятия — Минкомсвязи обнародовало перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи.

— Льготы во благо — "Единая Россия" предлагает распространить на социальные НКО меры поддержки для малого бизнеса — Некоммерческие организации должны получить помощь от государства по аналогии с теми мерами, которые разработаны для предприятий малого и среднего бизнеса, считает председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Режимный вопрос — Верховный суд решил, что за нарушения режима самоизоляции можно наказывать только по федеральному Кодексу — Наказывать за нарушения режима самоизоляции можно только в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

— Нерабочие места — Рестораны и фитнес-центры предупреждают о массовых банкротствах — К маю многие рестораны, фитнес-клубы, сервисы такси и каршеринга исчерпают запас прочности из-за простоя в связи с пандемией коронавируса.

— Помощь с возвратом — Деньги на поддержку застройщиков вернутся в экономику — Меры поддержки строительной отрасли будут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией.

— Сдерживание цен на лекарства — Сегодня одна из главных задач, стоящих перед властью, — обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения.

— Иду, курю — Основная причина пожаров — непотушенные сигареты — Главная причина пожаров в России — непотушенные сигареты. МЧС при проверках выявило нарушения пожарной безопасности в каждом четвертом населенном пункте.

— Наломали дров — КС РФ постановил изменить Лесной кодекс — Конституционный суд РФ обязал законодателей внести изменения в Лесной кодекс.

— Пандемедиа — Коронавирус диагностирован почти у 100 российских журналистов — - Коронавирус диагностирован почти у 100 журналистов, один журналист умер, сообщил заместитель министра связи Алексей Волин на пресс-конференции.

— Штраф без правок — В новом КоАП размер наказания останется старым — При подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях предложено размеры штрафов сохранить в пределах, установленных действующим КоАП.

— Самокатам подложат кирпич — В Правилах дорожного движения пропишут скейты и роликовые коньки — Даже роликовые коньки будут внесены в Правила дорожного движения. Их отнесут к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) наравне с самокатами, моноколесами и гироскутерами.

— Новая ритмичность — РЖД отменили летние поезда и открыли стационары для лечения коронавируса — ОАО "РЖД" из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приняло решение об отмене 76 летних и 53 майских дополнительных и сезонных поездов.

— Инвестиции сели на мель — Модернизация российских портов отстает от намеченных планов, а это, в свою очередь, тормозит частные инвестиции. К такому выводу пришла Счетная палата.

— Бедным помогут материально — Министры финансов и главы центробанков стран "Группы 20" совместно с Парижским клубом кредиторов согласовали инициативу МВФ и Всемирного банка по приостановке выплат долгов странами с низким уровнем дохода до конца 2020 года.

— Сыграли по-крупному — Во время самоизоляции интерес россиян к компьютерным играм значительно повысился.

— Кухня подала SOS — Французские кулинары требуют уже в начале мая открыть рестораны — Восемнадцать виднейших французских поваров, а среди них Ален Дюкасс, Эрик Фрешон и Ги Савуа, парижский ресторан которого на набережной Конти признан лучшим в мире знатоками кулинарного искусства, направили письмо президенту Эммануэлю Макрону.

— Занавес упал — Трамп перестал пускать в США мигрантов — Президент США Дональд Трамп подпишет беспрецедентный исполнительный указ о полной приостановке иммиграции в Америку.

— Квота для гостей — "Город на воде" планирует использовать карантин, чтобы воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту — ограничить хаотичный турпоток, от которого Венеция задыхалась на протяжении долгих лет.

— Туризм под угрозой — Возможное продление карантинных мер властями Великобритании до августа грозит волной банкротств в туристическом секторе.

— ВОЗ ведут в суд — Трое жителей штата Нью-Йорк подали в местный суд иски против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в сокрытии данных о коронавирусе.

— Бэтмен против "короны" — Комиксы могут не пережить глобальный "локдаун" — Побочной жертвой коронавируса стала индустрия комиксов, погрузившаяся в кризис из-за "локдауна".

— "Корона" подбирает кадры — Как пандемия COVID-19 за считанные недели радикально изменила рынок труда в мире — Пандемия коронавируса радикально "перепахала" рынок труда в США. За четыре недели карантинных мер страна растеряла больше рабочих рук, чем с большим трудом приобрела за последние 11 лет восстановления после финансового кризиса.

— Битва за кадры — Пандемия коронавируса радикально "перепахала" рынок труда в США. За четыре недели карантинных мер страна растеряла больше рабочих рук, чем с большим трудом приобрела за последние 11 лет восстановления после финансового кризиса.

— Обратно в офис — Итальянский рынок труда никогда не отличался особой гибкостью, а с приходом такого тяжелого испытания, как пандемия, его, как предрекают специалисты, ожидают новые потрясения и революционные изменения.

— "Карантинчик" сменит карантин — Правительство Израиля на недавнем заседании приняло решение о постепенном выходе из карантина, установленного в связи с распространением коронавируса.

— Медбрат нарасхват — Нынешняя пандемия нанесла более чем ощутимый удар по французской экономике.

— Все операторы заняты — С учетом карантина, которому пока не видно конца, Британия увела с рабочего рынка миллионы трудящихся, которые сидят сегодня по домам.

— Немцы ушли в поля — Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с серьезными проблемами на рынке труда.

— Поезжай — подешевело?— Туроператоры начали предлагать летние путевки на зарубежные курорты по низким ценам — Российские турагентства начали продавать путевки. Они предлагают забронировать их на любое время после 1 июня (до этой даты на бронь и продажу — табу).

— Адреса, пароли, явки —Пропускная система в столице перешла в автоматический режим — Цифровые пропуска, без которых в столице не проедешь ни в общественном транспорте, ни в личном и даже служебном авто, с 22 апреля будут проверяться в автоматическом режиме.

— Собачья жизнь — В приютах города 13 тысяч четвероногих ждут волонтеров — В ряде европейских городов в самый разгар пандемии разобрали из собачьих приютов почти всех питомцев.

— Каникулы для арендатора — На какую поддержку могут рассчитывать предприниматели — Столичные власти за последний месяц приняли сразу три пакета мер поддержки предпринимателей: их освободили от части налогов, предоставили арендные каникулы, запустили программу льготного кредитования и дали другие скидки, призванные сохранить рабочие места и сами предприятия.

— Не косите штрафом — Суд на Кубани оправдал чиновника, выдавшего пропуск семье с больным ребенком — Управление Роспотребнадзора в Щербиновском районе края составило административный протокол на замглавы муниципалитета Сергея Плахотного, который в условиях карантина помог оказавшейся в безвыходной ситуации семье.

— С ОРВИ сиди дома — Приняты новые меры для борьбы с вирусом — Указ о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом подписал 21 апреля мэр Сергей Собянин. Главное новшество — москвичи с симптомами ОРВИ и других острых респираторных заболеваний теперь должны соблюдать домашний режим самоизоляции.

— За риск заплатят — Петербургские медики, заразившиеся вирусом, получат компенсацию — Петербургские медики, которые заразились, спасая больных с коронавирусной инфекцией, получат единовременные денежные выплаты от городских властей.

— Не все дома — Москвичи снимают жилье на время самоизоляции — Самоизоляция неожиданно, а для кого-то ожидаемо, вскрыла копившиеся семейные проблемы.

— Горячий апрель — Аномальная жара в Сибири грозит массовыми пожарами — В Сибирь неожиданно пришло настоящее лето. В некоторых регионах столбики термометра поднялись до 30 градусов.

— За здоровьем в Вороновское — Первых пациентов приняла инфекционная больница в Новой Москве — Их 20 — первых пациентов, которым предстоит обживать инфекционную больницу, построенную всего за месяц в новой Москве для борьбы с опасным вирусом.

— Без учета прописки — В Севастополе все дети до 18 лет получат разовую выплату — Все без исключения дети, живущие в Севастополе, независимо от места регистрации, получат единовременную выплату в размере 3000 рублей.

— Загнать в формулу — Почему вирус ставит ученых в тупик — Когда и чем закончится эпидемия коронавируса? Какие из многих вариантов борьбы с ним надо выбрать, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями? Ответ на эти вопросы сегодня ждут прежде всего от математиков, которые строят прогнозы на основании компьютерных моделей.

— Закалились в огне — Сжигание мусора повышает устойчивость бактерий к антибиотикам — Китайские ученые из Нанькайского университета выяснили, что сжигание и захоронение твердых бытовых отходов может приводить к появлению у находящихся в воздухе бактерий генов устойчивости к антибиотикам.

— Буренка съела датчик — Ферма попала под цифровое наблюдение — Систему дистанционного контроля за поголовьем крупного рогатого скота тестируют на молочной ферме в Промышленновском районе Кузбасса.

— Тема на экране — Студенты интерактивно поработают на АЭС — Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) создали платформу, с помощью которой студенты могут, не выходя из дома, освоить современные методы исследований и выполнять лабораторные работы в такой сложнейшей области, как атомная энергетика.

— Яд атакует сахар — Создано новое средство против диабета — Ученые изучили вещество магнификамид, выделенный из яда морской анемоны Heteractis magnifica, и синтезировали его аналог.

ИЗВЕСТИЯ

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— Занятия спиртом: из конфискованного алкоголя хотят делать антисептики — В Совете Федерации предложили на время отказаться от уничтожения нелегальных напитков — Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.

— Кодекс преткновения: Минюст просит отложить принятие нового КоАП — Чиновникам нужно больше времени для проработки всех поступивших замечаний и предложений — Минюст предложил правительству перенести сроки подготовки проектов новых редакций КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

— Кредитный метр: займы по ЕБС хотят выдавать удаленно уже в этом году — Предоставлять банковские продукты с помощью слепков лица и голоса и по видеосвязи необходимо из-за пандемии коронавируса — Законопроект об удаленной биометрической идентификации граждан планируется принять в ускоренном порядке — уже в мае-июне 2020-го, заявил глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков.

— Бочки-матери: что спасет нефтяной рынок после очередного падения — Эксперты говорят о необходимости дополнительных договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи — Паника на рынке нефти на фоне снижения спроса на углеводороды и ситуации с коронавирусом не сбавляет обороты.

— Коронный номер: доля мошеннических звонков возросла на треть — При этом объем телефонного спама значительно снизился — За время режима самоизоляции заметно изменился характер звонков от организаций на частные телефонные номера.

— На сером фоне: нелегальный рынок смартфонов сократился на 80% — Он пострадал от пандемии COVID-19 существенно больше, чем официальный — "Серый" рынок смартфонов в России с января сократился на 70–80%.

— Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае — Частные лаборатории ведут переговоры по поставкам сразу нескольких скрининг-систем — Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

— На волне здоровья: военных врачей подключили к телемедицине — На госпитальном судне "Иртыш" пациентов будут лечить с использованием телекоммуникационных технологий — Пациентов госпитального судна "Иртыш" ВМФ России будут лечить с применением технологий телемедицины.

— Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии — ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными — Несмотря на то что пандемия коронавируса идет по нарастающей, в некоторых странах люди выходят на улицы, митингуя против карантинных мер.