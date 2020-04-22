НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр — ПРАЙМ. Facebook купил 9,9% акций индийской телекоммуникационной Jio Platforms Limited, части крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани.

"Reliance Industries Limited ("Reliance Industries"), Jio Platforms Limited ("Jio Platforms") и Facebook, Inc. ("Facebook") объявили сегодня о подписании обязывающих соглашений для инвестиций Facebook в размере 43 574 крор рупий (5,7 миллиарда долларов) в Jio Platforms… Инвестиции Facebook перерастут в 9,99% акций Jio Platform", — говорится в заявлении Reliance Industries.

Jio Platforms, дочерняя компания Reliance Industries Limited, является технологической компанией, объединяющей ведущие цифровые приложения Jio, цифровые экосистемы и платформу высокоскоростной связи Индии. Reliance Jio Infocomm Limited, предоставляющая платформу для подключения более чем 388 миллионам абонентов, по-прежнему будет полностью принадлежать Jio Platforms, отмечается в сообщении компании.

Как добавила компания Facebook в своем заявлении, "эти инвестиции подчеркивают нашу приверженность Индии и наше волнение по поводу драматических преобразований, которые произвел Jio".

"Менее чем за четыре года Jio привлек в интернет более 388 миллионов человек, что способствовало созданию новых инновационных предприятий и объединению людей новыми способами. Мы стремимся объединить больше людей в Индии вместе с Jio", — отмечается в заявлении в блоге компании.

Facebook отметила, что инвестировав 5,7 миллиарда долларов, стала крупнейшим миноритарным акционером.