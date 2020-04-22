МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Основатель социальной сети "ВКонтакте" и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что мир ждет после пандемии коронавируса "цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Дурова, когда распространение вируса по миру закончится, люди не смогут вернуться к своему нормальному состоянию.

"Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади", — считает Дуров.

он также видит в самоизоляции шанс для людей создать "лучшую версию себя", а для технологий — доказать свою ценность.