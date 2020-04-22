МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 5 236 новых случая коронавируса в 78 регионах России, всего заболевших в стране 57 999, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрированы 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 2548 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 631 случай. В Санкт-Петербурге — 294, Рязанская область — 76, Татарстан — 75.

За весь период зафиксировано 513 летальных исхода. Выздоровели 4420 человек.