МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Москва не будет проводить мероприятия по метеозащите города 1 и 9 мая, сообщает официальный сайт мэра столицы. Такое решение принято в связи с отменой Парада Победы и других массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.

"Из-за со сложной санитарно-эпидемиологической ситуации было решено отменить все мероприятия, приуроченные к 1 мая, а празднование 75-летия Победы — перенести на более благоприятный период. В связи этим в Москве также отменяются мероприятия по метеозащите города, которые традиционно организуют для создания комфортной климатической атмосферы на время проведения майских праздников", — сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Власти города вернут все авансовые платежи, которые ранее были направлены для организации данных работ.​