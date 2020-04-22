МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. "Мечел" закрыл сделку по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, компании "А-Проперти", говорится в сообщении "Мечела".

"В соответствии с договором "Мечел" продал свои доли в размере 51% в ООО "Эльгауголь", ООО "Эльга-дорога" и ООО "Мечел Транс Восток" компании ООО "А-Проперти". Сумма сделки составила 89 миллиардов рублей, включая премию за контрольный пакет акций, покупатель также полностью погасил обязательства "Мечела" перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в размере 107 миллионов долларов", — говорится в сообщении.Задолженность группы "Мечел" перед ВТБ после продажи компанией 51% акций в Эльгинском угольном комплексе снизится на 50 миллиардов рублей и составит около 163 миллиардов рублей, заявила пресс-служба банка.

"Мечел" ранее в среду сообщил, что продал компании "А-Проперти" 51% в Эльгинском проекте за 89 миллиардов рублей и собирается направить выручку на погашение долга перед ВТБ и Газпромбанком.

"В результате задолженность группы "Мечел" перед ВТБ снизится на сумму порядка 50 миллиардов рублей и составит около 163 миллиардов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

При этом срок погашения задолженности продлен на семь лет — до марта 2027 года — с возможностью дополнительной пролонгации на три года, а другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными, уточнили в пресс-службе.

По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, продажа "Мечелом" доли в Эльгинском месторождении позволит оптимизировать долговой портфель компании, окажет благоприятное влияние на эффективное развитие её основных активов, увеличение объемов производства и возможность обслуживания оставшегося долга.

"Мечел" также договорился о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ, направит выручку от продажи 51% в Эльгинском угольном проекте на погашение задолженности перед ними.

"Мечел" подписал соглашения о реструктуризации долга с банком ГПБ и банком ВТБ, главным условием этих соглашений стало направление выручки от продажи 51% долей в проекте Эльгинский угольный комплекс на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности группы "Мечел". — говорится в релизе.

Отмечается, что таким образом, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед ВТБ и 42,6% — на погашение задолженности перед ГПБ. В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 миллиардов рублей.

Срок погашения задолженности продлевается на 7 лет, до марта 2027 года, с возможностью дополнительного продления на 3 года. Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными. Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 миллиардов рублей.