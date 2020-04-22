МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 14 по 20 апреля осталась на уровне прошлой недели — 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2%, сообщает Росстат.

"За период с 14 по 20 апреля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2, с начала апреля – 100,7%, с начала года – 102%", — говорится в сообщении.

Опережающий инфляцию рост цен зафиксирован по ряду продуктов, вместе с тем цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо снизились на 0,1%.

Росстат с апреля расширил с прежних 64 позиций до 100 перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен. Все 36 новых товарных позиций, включенных в еженедельное обследование, Росстат также отслеживает в ежемесячном режиме.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в апреле на уровне 0,4-0,5% в месячном выражении, 2,6-2,7% — в годовом.