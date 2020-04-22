ВАШИНГТОН, 22 апр /ПРАЙМ/. Самое резкое сокращение количества глобальных денежных переводов, примерно на 20%, произойдет в результате кризиса, вызванного коронавирусом, сообщает Всемирный банк (ВБ) в среду.

"Прогнозируется, что глобальные денежные переводы резко сократятся примерно на 20% в 2020 году из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19", — говорится в сообщении финиститута.

Прогнозируемое падение, которое будет самым резким спадом в новейшей истории, по данным банка, во многом связано с падением зарплаты и занятости трудящихся-мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере работы и зарплаты во время экономического кризиса в принимающей стране.

"Прогнозируется, что денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД) сократятся на 19,7 % — до 445 миллиардов долларов, что представляет собой потерю жизненно важных финансовых источников дохода для многих уязвимых домохозяйств", — отмечает Всемирный банк.