МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне коронавируса ухудшило прогноз по спаду мирового ВВП в 2020 году до 3,9% с ранее ожидавшегося падения на 1,9%, которые прогнозировались всего три недели назад, говорится в пресс-релизе агентства.

"Ожидается, что мировой ВВП в 2020 году упадет на 3,9%…. Это в два раза больше, чем ожидалось в нашем прошлом прогнозе в начале апреля, и это будет вдвое серьезнее, чем рецессия 2009 года", — пишет агентство.

"Ни одна страна или регион не избежали разрушительных экономических последствий от пандемии", — считает Fitch.

В частности агентство теперь ожидает, что по итогам текущего года экономика США сократится на 5,6%, Великобритании — на 6,3%, а еврозоны — на 7%. Оно поясняет, что такое сильное падение в этих двух странах произойдёт несмотря на агрессивное смягчение макроэкономической политики, а прогнозируемую динамику ВВП еврозоны связывает с принятыми там карантинными мерами, которые оказали сильное негативное влияние на экономическую активность уже в прошлом квартале.

Текущий прогноз мирового ВВП также включает в себя и пересмотренную оценку для развивающихся рынков, где картина выглядит значительно позитивнее. Так, агентство ожидает, что в Индии и Китае показатель вырастет, хотя и менее чем на 1%. При этом в начале апреля агентство ожидало, что рост экономики Китая по итогам текущего года будет менее 2%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.