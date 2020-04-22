ВАШИНГТОН, 22 апр — ПРАЙМ. США выделили еще 270 миллионов долларов на международную помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня мы объявляем о выделении еще 270 миллионов долларов, чтобы помочь наиболее пострадавшим странам", — заявил Помпео на пресс-конференции в госдепе.

По его словам, общая сумма пожертвований американских властей достигла 775 миллионов долларов, а частные лица из США собрали до трех миллиардов пожертвований.

Помпео не сказал, каким странам пойдет помощь.