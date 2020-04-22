МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Более 50 тысяч граждан РФ вернулись на родину рейсами крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" с конца февраля, сообщили в пресс-службе компании.

"Более 50 тысяч граждан России вернулись на Родину рейсами "Аэрофлота" с конца февраля", — говорится в сообщении.

"Под руководством оперативного штаба правительства во взаимодействии с Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязью, Министерством иностранных дел "Аэрофлот" продолжает работу по организации и выполнению специальных рейсов для возвращения российских граждан из-за границы", — отмечает перевозчик.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.