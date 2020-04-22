РИМ, 22 апр — ПРАЙМ, Александр Логунов. Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что возможное возобновление летнего туризма будет сопровождаться сохранением социальных норм для борьбы с распространения коронавируса.

"Конечно, сейчас делать прогнозы на июль–август трудно. Если они смогут приехать, то это произойдет с соблюдением условий, которые приняты нами и европейскими странами – то есть ношение масок и сохранение социальной дистанции. Поэтому даже сейчас поездки можно совершать с ограничениями, но я не думаю, что в течение пары месяцев дела вернутся к тому, какими они были до вируса. Однако со снижением заражений я надеюсь, что даже малое число туристов смогут приехать в Италию", — сказала она на онлайн-пресс-конференции для представителей иностранной прессы в Италии.

Говоря о возможности открытия границ, Ламорджезе подчеркнула, что курс на восстановление нормальной жизни предприняли и другие европейские страны помимо Италии.

"Мы не говорим о месяцах… но видно, что время для этого не наступит сразу же", — сказала министр.

"Мы должны отдавать отчет, что наш образ жизни должен измениться на некоторое время… и худшей вещью стало бы снять ограничения, а потом ввести их снова. Нужно внимательно относиться к тому, чтобы отменять меры постепенно и ответственно, не только со стороны граждан, но и компаний", — заявила глава МВД.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на вторник в Италии были зафиксированы почти 184 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 21 тысяч больных выздоровели, общее число жертв достигло 24 648 человек. В понедельник число зараженных коронавирусом итальянцев снизилось впервые с начала эпидемии: без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек. Кроме того, стабильно снижается число пациентов палат интенсивной терапии. Данные последних дней, по мнению экспертов, свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Большинство предприятий и учреждений Италии приостановили свою работу. Перед пасхальными праздниками премьер Джузеппе Конте сообщил, что срок действия мер по сдерживанию распространения коронавируса продлится до 3 мая. До конца нынешней недели он пообещал представить план по постепенной отмене этих мероприятий после 3 мая.