САРАТОВ, 22 апр /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Бюджет Саратовской области за этот год на фоне коронавируса, по прогнозам, может недополучить около 12 миллиардов рублей, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 22 апреля лабораторно подтверждены 190 случаев заражения коронавирусом. Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин, туда запрещен въезд и выезд.

"С введением ограничительных мер стало ощутимым сокращение бюджетных доходов. Только за апрель эта цифра называлась — 3,5-4 миллиарда рублей. Прогноз по году я тоже озвучивал — около 12 миллиардов рублей. Снижение ожидается по всем основным доходам и источникам, как по налогу на прибыль, НДФЛ, налогу на имущество организаций, так и налоговые поступления от малого бизнеса", — сказал Стрелюхин в среду на заседании областной думы, онлайн-трансляция которого велась на сайте парламента.

Он отметил, что власти области намеренно идут на предоставление льгот малому и среднему предпринимательству, хотя есть понимание, что это тоже ведет к снижению доходов бюджета области, за которыми в основном стоят расходы на социальные обязательства.

"Здесь приходится балансировать между теми преференциями, которые мы выдаем, и исполнением наших социальных обязательств в рамках бюджета", — добавил вице-губернатор.

Доходы бюджета Саратовской области на 2020 год с учетом внесенных изменений составят 109,1 миллиарда рублей, расходы — 112,7 миллиарда рублей. Дефицит составит 3,6 миллиарда рублей, или 3,2% от расходов.