МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Объем рынка BIM-технологий (создание интеллектуальных 3D-моделей сооружений) в России в 2019 году составил примерно 70 миллионов долларов, к 2023 году прогнозируется рост показателя более чем на 50%, говорится в исследовании PwC.

Исследование основано на данных из открытых источников, а также данных, предоставленных информационными партнерами.

Технология BIM предполагает моделирование зданий и сооружений, инженерных сетей, дорог, мостов, портов и так далее. С 2021 года, как отмечается в документе, использование BIM-технологий будет обязательным при строительном госзаказе. Для того, чтобы урегулировать отношения государства и субъектов градостроительных отношений, планируется создавать BIM-центры в субъектах РФ, которые бы объединяли релевантные региональные структуры.

"Объем рынка (РФ — ред.) оценивается на уровне 67-77 миллионов долларов, что составляет около 1,5% мирового рынка. По различным оценкам, средний ежегодный темп роста рынка прогнозируется на уровне 14%, что означает, что к 2023 году можно ожидать увеличения объема российского рынка более чем на 50%", — говорится в документе.

Согласно исследованию, объем мирового рынка BIM-технологий в 2019 году составил 4,9-5.2 миллиарда долларов, к 2027 году показатель может вырасти до 15,1-15,6 миллиарда долларов.

"Несмотря на низкий в среднем уровень распространения PropTech в России, BIM-моделирование – один из самых распространенных сегодня инструментов. Не до конца ясен только экономический эффект — ведь затраты на начальном этапе достаточно существенные. Стоит ли внедрять технологию, если ее польза все еще не всегда сопоставима с инвестициями. Ответ простой — если проект масштабный, нетиповой и потенциальная ошибка в нем может впоследствии привести к значительным потерям на стадии строительства или эксплуатации – безусловно, стоит, и уже сейчас", — прокомментировала директор, руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости в PWC Анна Данченок.