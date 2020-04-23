МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит увеличение на 4,3 миллиарда рублей объема трансфертов регионам ДФО для социального развития центров экономического роста в 2020 — 2022 годах, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что трансферты предлагается увеличить для Забайкальского и Хабаровского краёв, Амурской и Магаданской областей и Еврейской автономной области.

"Проектом распоряжения предусматривается увеличение за счёт зарезервированных в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа объёма иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 4 334 629 тысяч рублей в 2020–2022 годах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в 2020 году объем трансфертов будет увеличен на 1,625 миллиарда рублей, в 2021 — на 2,56 миллиарда рублей, в 2022 году — на 150 миллионов рублей.