МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсудит увеличение на 4,3 миллиарда рублей ассигнований для социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что речь идет об изменениях в распоряжение правительства по увеличению объема межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста бюджетам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской и Еврейской автономной областей.

"Проектом распоряжения предусматривается увеличение за счет зарезервированных в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по развитию ДФО объёма иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО, на 4 334 629 тыс. рублей в 2020–2022 годах, в том числе 1 624 621,8 тыс. рублей – в 2020 году, 2 560 007,2 тыс. рублей – в 2021 году и 150 000 тыс. рублей – в 2022 году", — говорится в сообщении.