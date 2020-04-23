МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Презентация доклада клуба "Валдай" на тему "БРИКС и пандемия соперничества" состоится 23 апреля в онлайн-режиме; представитель МИД РФ, а также ведущие эксперты и аналитики обсудят работу и проблемы объединения в текущих непростых экономических и эпидемиологических условиях.

Дискуссия пройдет в год председательства России в объединении, и, как подчеркнули организаторы, клуб "Валдай" первым решил проанализировать потенциал сотрудничества в рамках группы в период пандемии и после нее.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время открытия первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в феврале в Санкт-Петербурге подчеркнул, что российские планы амбициозны и Москва рассчитывает, что российский год председательства в объединении станет новым важным шагом к достижению дальнейших высот и выстраиванию подлинного стратегического партнерства.

Однако в условиях глобального экономического кризиса и вспышки коронавируса, изменения баланса сил судьба международных организаций и объединений, создававшихся в период относительной стабильности, делается неопределенной, отмечают организаторы дискуссии.

"Авторы доклада уверены, что сейчас БРИКС важно восполнить широко проявляющийся в условиях кризиса вакуум управления в мире. С начала пандемического кризиса страны БРИКС не допустили ни одного враждебного действия в отношении друг друга. Экспертам, однако, очевидно, что, как и большинство других, БРИКС — организация "мирного времени", не подготовленная к совместному решению острых транснациональных вопросов. Вместе с тем есть потенциал для наращивания сотрудничества в борьбе с глобальными угрозами как в рамках пяти, так и в формате БРИКС+", — говорится в пресс-релизе клуба.

В центре внимания авторов доклада и участников дискуссии будут действия России для реализации своих приоритетов председательства в текущей ситуации, меры, которые может предпринять БРИКС в условиях экономического кризиса и пандемии, насущные проблемы организации и ее возможные пути развития.

Участниками онлайн-презентации станут заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Павел Князев; заместитель исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова и заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В обсуждении примет участие также и международный эксперт — заместитель директора Центра экономических и политических исследований стран с переходной экономикой Университета Ляонин Цуй Чжэн.

Модератором дискуссии выступит программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.